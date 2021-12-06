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В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе
Фото из архива Myslo.

В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе

Вступили в силу позиции Указа губернатора, принятые еще в конце ноября.

В Тульской области с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек. Этот пункт Указа губернатора вступил в силу 6 декабря 2021 года.

Напомним, 25 ноября в Тульской области смягчили антиковидные меры. В том числе разрешили кафе и ресторанам работать в ночное время без ограничений по количеству посетителей при условии наличия у них QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 3 дня до посещения.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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