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6 и 7 декабря в Туле ограничат движение транспорта

6 и 7 декабря в Туле ограничат движение транспорта

Из-за мероприятий, посвященных 80-летию обороны города.

Запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств:

  • 5 декабря с 23.00 до 12.00 6 декабря на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
  • 6 декабря с 23.00 до 13.00 7 декабря на парковочном пространстве, расположенном по ул. Болдина вдоль Славянского бульвара;
  • 6 декабря с 00.00 до 11.00 на парковочном пространстве, расположенном по проспекту Ленина (четная сторона) в районе сквера, посвященного 80-летию обороны Тулы.

Кроме того, 6 декабря с 9.00 до 11.00 ограничат движение всех транспортных средств на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

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