К 80-летию обороны Тулы на площади Победы показали световую инсталляцию

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Три штыка монумента «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» подсветили красным цветом.

5 декабря в Туле на площади Победы прошла акция, посвященная 80-летию героической обороны города.

Три штыка монумента «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» подсветили красным цветом. На фасаде здания напротив площади, на ул. 9 Мая, представили лазерную проекцию с надписями и контурным изображением медали «Золотая звезда»: «Тула — город-герой» и «80-летие обороны Тулы».

Акция сопровождалась рассказом о событиях оборонительной операции и песнями военных лет.