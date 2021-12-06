Фото пресс-службы администрации Тулы.
К 80-летию обороны Тулы на площади Победы показали световую инсталляцию
Три штыка монумента «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» подсветили красным цветом.
5 декабря в Туле на площади Победы прошла акция, посвященная 80-летию героической обороны города.
Три штыка монумента «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» подсветили красным цветом. На фасаде здания напротив площади, на ул. 9 Мая, представили лазерную проекцию с надписями и контурным изображением медали «Золотая звезда»: «Тула — город-герой» и «80-летие обороны Тулы».
Акция сопровождалась рассказом о событиях оборонительной операции и песнями военных лет.
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