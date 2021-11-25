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В Тульской области отменили QR-коды в торговых центрах
Фото из архива MySlo

В Тульской области отменили QR-коды в торговых центрах

Смягчен ряд других антиковидных ограничений.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений Главного санитарного врача Тульской области отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров.

Также разрешается оказание услуг в общепите в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 3 дня. Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек.

Проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

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