В Туле ёлочные базары откроются 20 декабря
Торговлю хвойными деревьями организуют на 32 площадках.
Ёлочные базары откроются 20 декабря и будут работать до 31 декабря на специально оборудованных площадках площадью от 10 до 100 кв. м. Время работы — с 9.00 до 20.00.
Площадки определены по результатам проведения открытого аукциона. Они будут располагаться во всех территориальных округах города.
Территория ёлочных базаров будет огорожена и освещена.
В продаже будут сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, все хвойные прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.
С местами торговли можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города или по тел.: 30−47−93, 30−45−31.