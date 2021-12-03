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В Туле ёлочные базары откроются 20 декабря
Фото из архива Myslo.

В Туле ёлочные базары откроются 20 декабря

Торговлю хвойными деревьями организуют на 32 площадках.

Ёлочные базары откроются 20 декабря и будут работать до 31 декабря на специально оборудованных площадках площадью от 10 до 100 кв. м. Время работы — с 9.00 до 20.00.

Площадки определены по результатам проведения открытого аукциона. Они будут располагаться во всех территориальных округах города.

Территория ёлочных базаров будет огорожена и освещена.

В продаже будут сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, все хвойные прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

С местами торговли можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города или по тел.: 30−47−93, 30−45−31.

Сюжет: Новый год-2022
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Автор: Кристина Вернигорина
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