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В Туле деревянная щепа пробила бедро работнику пилорамы: мужчина погиб

В Туле деревянная щепа пробила бедро работнику пилорамы: мужчина погиб

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Туле следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, 30 ноября 42-летний Александр Р. осуществлял нарезание деревянного бруса в деревообрабатывающем цехе в поселке Рудаково. Во время работ в мужчину отскочила щепа размером 40 см, повредив артерию на бедре. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

В настоящее время следователями СК по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята документация по технике безопасности, представляющая интерес для следствия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, определяется круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:01 0
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