Фото из группы «ВКонтакте» «Фанаты Арсенала (Тула)».
Фанаты тульского «Арсенала» на матче с «Химками» проведут акцию против «полицейского произвола»
Соответствующее заявление они сделали в соцсетях.
Фанаты «Арсенала» заявили, что в матче с «Химками» проведут акцию против «полицейского произвола». Речь идет об инциденте, который случился после игры ЦСКА — «Зенит». Тогда за использование пиротехники на трибунах полиция задержала 408 болельщиков московской команды.
— Многие из вас уже наверняка слышали про вопиющий полицейский произвол, произошедший на игре ЦСКА — «Зенит», когда целую трибуну армейцев развезли по участкам. Детали этого случая есть в сети, вы можете прочесть это сами и сделать выводы.
В данной ситуации армейцев поддержали все ключевые фан-движения России, объявив бойкот против «серого» беспредела в ближайшем туре, и мы тоже не останемся в стороне.
Призываем всех, кто приедет на арену «Химки», уйти с сектора на 71-й минуте матча!
Обратите внимание, что это акция не против команды, нет! Мы специально оставляем достаточно времени на поддержку нашего клуба и уважаем время всех, кто приедет. Но в данной ситуации всё болельщицкое движение должно выступить вместе, ведь завтра бан на посещение матчей любимого клуба может прилететь и вам просто потому, что вы были на стадионе! — говорится в заявлении тульских фанатов, которое опубликовано в их группе «ВКонтакте».
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