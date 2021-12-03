Фанаты тульского «Арсенала» на матче с «Химками» проведут акцию против «полицейского произвола»

Фото из группы «ВКонтакте» «Фанаты Арсенала (Тула)».

Фанаты «Арсенала» заявили, что в матче с «Химками» проведут акцию против «полицейского произвола». Речь идет об инциденте, который случился после игры ЦСКА — «Зенит». Тогда за использование пиротехники на трибунах полиция задержала 408 болельщиков московской команды.

— Многие из вас уже наверняка слышали про вопиющий полицейский произвол, произошедший на игре ЦСКА — «Зенит», когда целую трибуну армейцев развезли по участкам. Детали этого случая есть в сети, вы можете прочесть это сами и сделать выводы.

В данной ситуации армейцев поддержали все ключевые фан-движения России, объявив бойкот против «серого» беспредела в ближайшем туре, и мы тоже не останемся в стороне.



Призываем всех, кто приедет на арену «Химки», уйти с сектора на 71-й минуте матча!