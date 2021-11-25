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Тульским ресторанам и кафе разрешили работать по ночам
Кроме того, отменено ограничение по числу посетителей. Но требование о наличии QR-кода сохраняется.
В Тульской области смягчили антиковидные меры. С 25 ноября при посещении торговых центров не требуется предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
Сделаны послабления и для общепита. В частности, кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время без ограничений по количеству посетителей при условии наличия у них QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 3 дня до посещения.
Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек.
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