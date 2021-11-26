Главврач суворовской больницы – антипрививочникам: «Коронавирус не лечится!»

Фото из архива Myslo.

Главный врач Суворовской центральной районной больницы Алексей Никифоров, кандидат медицинских наук, обратился к российским актерам, которые выступают против вакцинации от коронавируса. На своей странице в Instagram он опубликовал эмоциональный пост.

— Я впервые за двадцать лет медицинского служения вижу такую тягу к суициду, такое ярое рвение покалечить себя, как сейчас! Каждый день я разговариваю с людьми о вакцинации, пытаюсь спасти, но пара фраз глупого человека, как подножка несущему огонь замерзающим…



Факты медиков, работающих в красной зоне — заблуждения… Мнения опытных докторов и ученых — не доказательно… Ссылка на статьи в профильных журналах — не показатель правды… Что за бред вокруг?



Люди с «именами» (но не степенями) бросают убийственные слова в толпы несчастных, которых косит COVID-19, словно пулемет в руках опытного стрелка. Они призывают: не пригибайтесь, не защищайтесь, идите дыша полной ЖОЗ-евской грудью на амбразуру! Вас не убьет! Пули, что летят в вас, это только свинец, обычный мягкий металл, что он против стальных мышц и титанового иммунитета… Зачем они это говорят?!



Я же почти всех их уважал? Бероев, Шукшина, Лоза и т. д. …

У антиваксеров нет ни одного доказательства, ни одного подтверждения, ни одного факта об их правоте!!! Только домыслы и глупость!!!

Они упорно игнорируют неумолимую, голую правду — есть толпы страдающих от болезни и горы умерших!

И пугающая действительность, говорящая о том, что коронавирус не лечится от слова совсем! Нет оружия против врага, только рукопашная! Но драться нужно учиться!



Вакцина — это тренер! Иммунитет — ваше тело! Бероев и Шукшина, как вы (пишу с маленькой буквы) могли пригласить врачей из красной зоны в зеленую?! Из ада, где борются за жизни в ваш мир розовых пони, где из людей делают слепцов? Где один обман! Ваша профессия — это подражание жизни, но не сама жизнь!



Люди, слушайте тех, кто борется со смертью, а не играет такого борца! Простите за эмоции, накипело!

Здесь можно посмотреть видеообращение Алексея Никифорова:

К противникам вакцинации также в Instagram обратилась Ирина Рублевская, главный врач Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина , кандидат медицинских наук:

— 11 руководителей крупнейших ковидных госпиталей России уже опубликовали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации, и я как врач считаю своим долгом присоединиться к их инициативе и высказать свое мнение! Я, Рублевская Ирина Витальевна, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», присоединяюсь к врачам, которые высказали свою позицию по вопросу вакцинации жителей России от COVID-19.

В нашей больнице сейчас открыто 210 (!) коек для больных с COVID-19, из них 30 — для детей.

Мы все сейчас отдаем много сил и времени спасению жизни пациентов. Врачи, медицинские сёстры, санитары эмоционально истощены, они хотят хотя бы выспаться, они на грани выгорания!

Очень жалко видеть умирающих пациентов, очень тяжело осознавать, что больному невероятно тяжело в кислородной маске, тяжело с одышкой, видеть мольбу в глазах.

Неужели вам не жалко своих близких, своих детей, которым болезнь приносят непривитые родители? Право на жизнь имеет каждый! Недопонимание определенной части населения важности вакцинации угнетает!

У многих из нас уже есть друзья и знакомые, которые погибли от ковида. Память не даёт стереть мысль, что мне не удалось убедить их вакцинироваться, и это угнетает. Измените свою позицию, вакцинируйтесь, тогда меньше людей будет умирать.