Врачи ковидных госпиталей позвали праправнука Льва Толстого на экскурсию в «красные зоны» и морги

Предложили ему и еще ряду противников вакцинации посмотреть на последствия коронавируса.

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики и общественные деятели, пишет телеграм-канал Mash. Медики предложили антипрививочникам лично посетить красные зоны и посмотреть, какие последствия вызывает коронавирус.

Письмо адресовано в том числе праправнуку писателя Льва Толстого