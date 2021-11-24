Врачи ковидных госпиталей позвали праправнука Льва Толстого на экскурсию в «красные зоны» и морги
Предложили ему и еще ряду противников вакцинации посмотреть на последствия коронавируса.
Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики и общественные деятели, пишет телеграм-канал Mash. Медики предложили антипрививочникам лично посетить красные зоны и посмотреть, какие последствия вызывает коронавирус.
Письмо адресовано в том числе праправнуку писателя Льва Толстого
- Петру, который является вице-спикером Госдумы. Авторы письма уверены, что после посещения красных зон адресаты пересмотрят своё отношение к прививке от ковида. Послание подписали главврачи московских больниц № 40, 52, 15 и 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени
С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, Денис Гусев и ещё ряд специалистов из регионов РФ.
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