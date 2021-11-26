Глава Привокзального округа не может убрать криминальный автохлам на Зеленстрое

Эта черная «Волга» появилась на межквартальном проезде неподалеку от домов № 112, 112-а и 112-б по пр. Ленина в Туле еще летом. Притащили ее волоком, или машина все-таки была на ходу — никто не видел. Да это, собственно, и неважно — машина без номеров, разбита в хлам. Жители просили ее убрать, но у администрации Привокзального округа тогда были более важные дела — шла смена главы района.

Днем 1 октября на заднем сиденье заброшенной «Волги» обнаружили труп мужчины. Сотрудники полиции и следователь СУ СК России по Тульской области установили — умер бомж, для которого эта «Волга» стала домом.

Происшествие взбудоражило жителей. И 1 октября они составили Обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину:

«Алексей Геннадьевич! В июле 2021 года возле дома 112-б по проспекту Ленина в Туле появился аварийный бесхозный автомобиль „Волга“. О необходимости убрать автохлам Совет дома сразу проинформировал администрацию Привокзального района, соответствующее заявление было подано на портал госуслуг. Однако никаких действий администрация не предприняла. Автохлам является рассадником антисанитарии, вокруг горы мусора. 1 октября произошло настоящее ЧП: в салоне прохожие обнаружили труп мужчины. Автохлам находится на людном месте, здесь гуляют дети. Сколько можно терпеть равнодушие и бездействие властей?»

3 октября жители позвонили главе района. Сергей Громов пообещал, что выйдет сам на место. И если на машине нет номеров, ее уберут как автохлам.

18 октября жители получили «ответ» от администрации, мол, «услуга оказана», чтобы убрать хлам, требуется протокол общего собрания собственников МКД.

Иначе как «убирайте свой хлам сами», это не читается, увы.

Между тем, обнаружение таких транспортных средств и их утилизация — зона ответственности местных властей. О чем они, местные власти, с удовольствием рапортуют для СМИ.

Но когда дело касается обращения граждан, почему-то забывается постановление администрации города об автохламе. Согласно этому постановлению, подлежат эвакуации транспортные средства, если они:

находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

являются местом несанкционированного складирования отходов;

создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

23 ноября по поводу криминальной «Волги» местный участковый Дмитрий Соколов написал заявление в администрацию Привокзального района, в котором указал, что найти собственника машины не представляется возможным. И этот автохлам нужно убирать.

А что касается протокола собрания собственников, который почему-то требует с граждан администрация района, отметим — межквартальный проезд согласно кадастровой карте является муниципальной территорией.

Вечер пятницы, 26 ноября. Криминальная «Волга» по-прежнему «украшает» межквартальный проезд. Жители от безысходности шутят — может, перетащить ее на улицу Генерала Маргелова, и тогда ее точно уберут?