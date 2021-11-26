В селе Себино на родине Матроны Московской благоустроили родник
Работы завершились в канун празднования 140-летия со дня рождения Матроны Московской.
Село Себино Кимовского района знаменито не только в Тульской области, но и по всей России и далеко за ее пределами. География посетителей родины Матроны Московской охватывает весь православный мир.
Наталья Колесник
— Наша Матронушка — одна из самых любимых и почитаемых святых, сюда едут со всех концов земного шара: это и Италия, и Северная Америка, Голландия, Франция, Польша, страны Прибалтики, наши бывшие союзные республики, — рассказывает Наталья Колесник, директор Кимовского историко-краеведческого музея им.
Верующие приезжают сюда пройтись по святым местам, помолиться в храме, прихожанкой которого была Матрона, прикоснуться к ее мощам, хранящимся в нем и попросить помощи у Матроны.
Наталья Шутова
— К Матронушке обращаются с помощью в бизнесе, деторождении, выздоровлении, в семье, — рассказывает Наталья Шутова, экскурсовод музея Матроны Московской. — В 2019 году приехала семейная пара, она проделала путь в 2000 км, чтобы попасть к нам. За много лет до приезда к нам у них случилась трагедия — их единственный сын трагически погиб. После этого они больше 10 лет пытались вновь обрести семейное счастье, родить еще одного ребенка, но ничего не выходило. Врачи сказали им, что женщина никогда не сможет иметь детей после сильнейшего стресса из-за смерти сына. Супруги объехали многие святые места, в Покровском монастыре им подсказали съездить в Тульскую область в село Себино, где родилась Матронушка и прожила большую часть своей жизни. И они отправились к нам.
Они приехали к нам хмурым осенним днем, 10 октября. Супруги побывали в музее, посмотрели фильм, мы их напоили чаем, они искупались в купели и уехали от нас с надеждой. Буквально в этом году 10 июля 2021 года заходит к нам мужчина, в маске, конечно же, здоровается и спрашивает: «Вы меня узнали?» Ну, по глазам сложно узнать человека. Он начал рассказывать, и я вспомнила его историю. И он говорит: «Вы помните, когда мы уезжали, вы сказали нам «До встречи»? Вы знаете, почему мы приехали?» И тут заходит его жена, а у нее на руках Серафимушка 3,5 месяцев, подаренный Матронушкой. Они приехали окрестить Серафима.
Мы уверены, что Матронушка наша удивительная. Надо лишь жить с верой в сердце и иметь добрые помыслы.
День памяти Матроны Московской отмечается 22 ноября — в день ее рождения. В этом году отмечается юбилей — 140 лет, но в связи с эпидемиологической обстановкой крупных празднований не было. Однако тем не менее музей в этот день посетили порядка сотни человек.
К этому знаменательному дню по поручению губернатора Алексея Дюмина благоустроен родник.
Светлана Витютнева
— Территория как достопримечательное место определена с 2016 года. С этого времени ей уделяется большое внимание со стороны руководства региона и. в частности, губернатора Алексея Дюмина, — рассказала Светлана Витютнева, председатель комитета по социальным вопросам