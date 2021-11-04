Алексей Воробьев выступил за сохранение в Туле школы при колледже им. А. С. Даргомыжского
Популярный артист подчеркнул, что именно благодаря обучению в лицее он стал тем, кем является сейчас.
Информация о возможном закрытии школы при колледже искусств им.
Сегодня в соцсетях появилось видео от Алексея Воробьева, который выступил за сохранение «Даргомыжки» в том виде, в котором она была всегда. Он подчеркнул, что именно благодаря обучению в лицее он стал тем, кем является сейчас.
Алексей Воробьев — выпускник лицея при ТМУ (сейчас школа при ТКИ) им.
Мама одного из учеников Елена Захарато:
«Мы очень ждали видео со словами поддержки от Лёши, и мы его дождались! Несмотря на свой плотный график, он смог найти время, чтобы высказать слова благодарности тому месту, которое дало ему мощный старт в жизни».