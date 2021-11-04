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Алексей Воробьев выступил за сохранение в Туле школы при колледже им. А. С. Даргомыжского

Алексей Воробьев выступил за сохранение в Туле школы при колледже им. А. С. Даргомыжского

Популярный артист подчеркнул, что именно благодаря обучению в лицее он стал тем, кем является сейчас.

Информация о возможном закрытии школы при колледже искусств им. А. С. Даргомыжского появилась в начале этого учебного года. Родители школьников написали открытое письмо губернатору с просьбой сохранить общеобразовательные классы при колледже.

Директор тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского на это ответил, что вопрос о закрытии школы не стоит.

При этом студенты просят учесть и их мнение. Они считают, что из-за школы они учатся с огромными «окнами» в расписании при отсутствии свободных классов для самоподготовки. 

Сегодня в соцсетях появилось видео от Алексея Воробьева, который выступил за сохранение «Даргомыжки» в том виде, в котором она была всегда. Он подчеркнул, что именно благодаря обучению в лицее он стал тем, кем является сейчас.

Алексей Воробьев — выпускник лицея при ТМУ (сейчас школа при ТКИ) им. А. С. Даргомыжского, студент колледжа, солист ансамбля «Услада». В 2005 году стал победителем IV Дельфийских игр России в номинации «Народное пение» и получил золотую медаль за сольное исполнение. В 2008 году закончил училище им. Гнесиных (эстрадно-джазовое отделение). Продолжил учебу в школе-студии МХАТ у Кирилла Серебренникова. Представитель России на конкурсе Евровидение-2011.

Мама одного из учеников Елена Захарато:

«Мы очень ждали видео со словами поддержки от Лёши, и мы его дождались! Несмотря на свой плотный график, он смог найти время, чтобы высказать слова благодарности тому месту, которое дало ему мощный старт в жизни».

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:10 +3
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