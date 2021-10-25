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ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки» до 4,79%

ВТБ снижает ставку по рефинансированию в рамках «семейной ипотеки» до 4,79%

ВТБ с 21 октября снижает на 0,21 пп ставку по рефинансированию кредитов в рамках «семейной ипотеки».

При условии комплексного страхования ставка по программе теперь составит 4,79%.

Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. Новыми условиями могут воспользоваться все клиенты, за исключением проживающих и приобретающих жилье на территории Дальневосточного федерального округа. Для заемщиков в этом регионе минимальная ставка по программе сохраняется на уровне 4,3% годовых (при условии комплексного страхования).

Ранее в сентябре ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и по «семейной ипотеке», по которой ставка на приобретение недвижимости теперь составляет от 4,7%. Минимальные ставки доступны заемщикам, которые оформляют сделки с использованием цифровых каналов и сервисов банка.

«С начала июля спрос на программу рефинансирования «семейной ипотеки» вырос более чем в пять раз. В целом за девять месяцев года 3,4 тысячи клиентов перевели свои кредиты в ВТБ, а объем сделок достиг 8,7 млрд рублей. На фоне дальнейшего изменения ставок по ипотеке и конъюнктуры рынка для нас стратегически важно сохранить доступные условия кредитования для населения. Поэтому мы, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжаем улучшать параметры наших продуктов, и предлагаем клиентам до конца года рефинансировать ипотеку под одну из самых выгодных на рынке ставок», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Согласно условиям федеральной программы «семейная ипотека», рефинансировать кредит могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по «семейной ипотеке» – 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн – в остальных регионах. Рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где можно переоформить  ипотеку и на покупку объекта на вторичном рынке.

ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента. За январь-сентябрь 2021 года банк предоставил клиентам ипотеки более чем на 780 млрд рублей. На начало октября портфель ВТБ превысил 2,3 трлн рублей.

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