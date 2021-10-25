Тульские рукопашники успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

С 21 по 24 октября в Туле прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. В турнире приняли участие более 200 участников из 15 регионов России. Сборную Тульской области представляли 60 спортсменов из Белева, Ефремова, Киреевска, Тулы, Щекино.

По итогам соревнований спортсмены из Тульской области завоевали 18 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Победители соревнований получили право участвовать в первенстве России по рукопашному бою, которое состоится в 2022 году в Орле.