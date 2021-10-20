В тульской исправительной колонии из-за коронавируса отменили длительные свидания

Изображение ErikaWittlieb с сайта Pixabay.

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области приостановили проведение длительных свиданий. Это сделано из-за высокого риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции, а также из-за проведения профилактических мероприятий.

«Краткосрочные свидания предоставляются в помещениях краткосрочных свиданий, оборудованных защитными стеклами, с использованием всеми участниками свидания средств индивидуальной защиты: масок, бахил, перчаток, с соблюдением правил социального дистанцирования», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Об отмене ограничительных мероприятий сообщат дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.