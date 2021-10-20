новости
новости
Регистрация
От гриппа привиты почти 380 тысяч жителей Тульской области
Изображение LuAnn Hunt с сайта Pixabay=

От гриппа привиты почти 380 тысяч жителей Тульской области

Эпидемиологическая ситуация на данный момент оценивается, как благополучная.

По состоянию на 18 октября против гриппа привито 378 140 человек, что составляет 43% от запланированного населения. Из них за счет федерального бюджета 367683 человека, других источников — 10457 человек (средства областного бюджета, средства предприятий и личные средства).
 
«Проведение профилактических прививок продолжается. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в области в настоящее время благополучная, по данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:30 0
Другие статьи по темам
Событие
прививка от гриппагрипп
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске несколько месяцев сжигали чрезвычайно опасные медицинские отходы
В Новомосковске несколько месяцев сжигали чрезвычайно опасные медицинские отходы
В тульской исправительной колонии из-за коронавируса отменили длительные свидания
В тульской исправительной колонии из-за коронавируса отменили длительные свидания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.