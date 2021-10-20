От гриппа привиты почти 380 тысяч жителей Тульской области

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По состоянию на 18 октября против гриппа привито 378 140 человек, что составляет 43% от запланированного населения. Из них за счет федерального бюджета 367683 человека, других источников — 10457 человек (средства областного бюджета, средства предприятий и личные средства).

«Проведение профилактических прививок продолжается. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в области в настоящее время благополучная, по данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.