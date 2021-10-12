Роспотребнадзор: вместе с ковидом в Тульскую область из других регионов придет грипп

Об эпидобстановке в регионе за прошедшую неделю рассказал глава Роспотребнадзора Александр Ломовцев на оперативном совещании у губернатора.

Среди совокупного населения было зарегистрировано 9057 случаев ОРВИ. В Туле — 4341 случай (это на 31% выше эпидпорога и на 9% выше цифры предыдущей недели). Среди взрослых туляков эпидпрог превышен на 56%, среди школьников 7-14 лет — на 14%.

С 1 сентября по данным лабораторного мониторинга подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано. Ломовцев отметил, что грипп А регистрируется в других субъектах РФ в течение последних двух недель. И не исключил возможность появления гриппа и в Тульской области.

На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю — 395 случаев.

За прошедшую неделю зарегистрировано 1032 случая коронавируса, это на 16% больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп.

16 случаев COVID-19 было выявлено на тульских предприятиях (на позапрошлой неделе их было 23). Ломовцев отметил, что это сказывается хороший уровень вакцинации на системообразующих предприятиях.

Заносы ковида выявлены в 33 образовательных учреждениях региона.

На прошедшей неделе Роспотребнадзор продолжил проверять тульские заведения на соблюдение противоковидных мер. За неделю проверено 110 учреждений. 26 административных дел возбуждено, три дела переданы в суды на приостановление деятельности объектов.