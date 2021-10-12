новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор: вместе с ковидом в Тульскую область из других регионов придет грипп

Роспотребнадзор: вместе с ковидом в Тульскую область из других регионов придет грипп

Об эпидобстановке в регионе за прошедшую неделю рассказал глава Роспотребнадзора Александр Ломовцев на оперативном совещании у губернатора.

Среди совокупного населения было зарегистрировано 9057 случаев ОРВИ. В Туле — 4341 случай (это на 31% выше эпидпорога и на 9% выше цифры предыдущей недели). Среди взрослых туляков эпидпрог превышен на 56%, среди школьников 7-14 лет — на 14%.
 
С 1 сентября по данным лабораторного мониторинга подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано. Ломовцев отметил, что грипп А регистрируется в других субъектах РФ в течение последних двух недель. И не исключил возможность появления гриппа и в Тульской области.
 
На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю — 395 случаев.
 
За прошедшую неделю зарегистрировано 1032 случая коронавируса, это на 16% больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп.
 
16 случаев COVID-19 было выявлено на тульских предприятиях (на позапрошлой неделе их было 23). Ломовцев отметил, что это сказывается хороший уровень вакцинации на системообразующих предприятиях.
 
Заносы ковида выявлены в 33 образовательных учреждениях региона.
 
На прошедшей неделе Роспотребнадзор продолжил проверять тульские заведения на соблюдение противоковидных мер. За неделю проверено 110 учреждений. 26 административных дел возбуждено, три дела переданы в суды на приостановление деятельности объектов.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:47 −3
Другие статьи по темам
Событие
грипп
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 19 октября в Тульской области вводят новые ограничения: в кафе, ТЦ и кинотеатры по QR-кодам
С 19 октября в Тульской области вводят новые ограничения: в кафе, ТЦ и кинотеатры по QR-кодам
13 октября в центре Тулы отключат воду
13 октября в центре Тулы отключат воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.