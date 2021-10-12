Ворвались в дом, утащили медали, угрожали избить: грабители из Новомосковска отправятся в колонию

Фото: архив Myslo.

Преступление было совершено в марте этого года.

В Новомосковске трое молодых людей признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц, с угрозой применения насилия.

Судом установлено, что в ночь со 2 на 3 марта Николай Земляков, Николай Череповский и Александр Яблонский ворвались в дом к потерпевшей. Они угрожали избить женщину и закрывали ей рот ладонями, чтобы она не смогла позвать на помощь. Добычей грабителей стали шесть юбилейных медалей, 10 000 рублей и мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

Приговором суда им назначено следующее наказание: