Фото: архив Myslo.
Ворвались в дом, утащили медали, угрожали избить: грабители из Новомосковска отправятся в колонию
Преступление было совершено в марте этого года.
В Новомосковске трое молодых людей признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц, с угрозой применения насилия.
Судом установлено, что в ночь со 2 на 3 марта Николай Земляков, Николай Череповский и Александр Яблонский ворвались в дом к потерпевшей. Они угрожали избить женщину и закрывали ей рот ладонями, чтобы она не смогла позвать на помощь. Добычей грабителей стали шесть юбилейных медалей, 10 000 рублей и мобильный телефон стоимостью 500 рублей.
Приговором суда им назначено следующее наказание:
- Николай Земляков – 3 года 2 месяца колонии строгого режима;
- Николай Череповский – 2 года колонии общего режима;
- Александр Яблонский – 3 года колонии строгого режима.
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