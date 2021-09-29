Туляков просят помочь в поисках ребенка, которого скрывает отец

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Судебные приставы просят оказать помощь в розыске пропавшего семилетнего Александра Олеговича Наумкина. По данным ведомства, ребенка скрывает его отец, Олег Наумкин.

– Он является должником по исполнительному производству о передаче несовершеннолетнего сына матери, однако всячески уклоняется от исполнения решения суда и скрывает ребенка. На данный момент местонахождение семилетнего мальчика не установлено, — сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Судебные приставы объявили исполнительный розыск ребенка, проводятся оперативные мероприятия.

УФССП России по Тульской области убедительно просит жителей региона оказать содействие в розыске и при наличии информации сообщить по телефонам: 8 (4872) 24-75-01 , 8 (980) 720-10-31.

Круглосуточно принимает информацию дежурная часть ведомства 8 (4872) 56-35-40.