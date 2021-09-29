Туляков просят помочь в поисках ребенка, которого скрывает отец
Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели указанных людей.
Судебные приставы просят оказать помощь в розыске пропавшего семилетнего Александра Олеговича Наумкина. По данным ведомства, ребенка скрывает его отец, Олег Наумкин.
– Он является должником по исполнительному производству о передаче несовершеннолетнего сына матери, однако всячески уклоняется от исполнения решения суда и скрывает ребенка. На данный момент местонахождение семилетнего мальчика не установлено, — сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.
Судебные приставы объявили исполнительный розыск ребенка, проводятся оперативные мероприятия.
УФССП России по Тульской области убедительно просит жителей региона оказать содействие в розыске и при наличии информации сообщить по телефонам:
Круглосуточно принимает информацию дежурная часть ведомства 8 (4872) 56-35-40.