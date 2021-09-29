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Обновление теплосетей, доступная среда и двойное гражданство: гордума внесла изменения в Устав Тулы

Обновление теплосетей, доступная среда и двойное гражданство: гордума внесла изменения в Устав Тулы

Необходимость внесения поправок вызвана вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве в части вопросов местного значения.

В среду, 29 сентября, на очередном заседании Тульской городской Думы был рассмотрен вопрос об изменениях в Устав муниципального образования город Тула.

Теперь отражению в Уставе подлежат пункты, касающиеся осуществления муниципального контроля. На органы местного самоуправления возлагаются обязанности по надзору за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Также контролироваться будет соблюдение правил благоустройства в части требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг. При выявлении нарушений контролирующий орган будет выдавать предписания об их устранении.

Аналогичные изменения внесены в статью 53 Устава, определяющую полномочия администрации города Тулы.

В документ также вносятся уточнения, запрещающие муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства. Поправки обязывают чиновников сообщать такие сведения. Они смогут продолжить работу, если в течение шести месяцев представят документы, подтверждающие намерение прекратить гражданство иностранного государства. Если спустя полгода такие документы не поступят, муниципальных служащих ждет увольнение, а лиц, замещающих муниципальные должности, – досрочное прекращение полномочий.

Проект прошел обсуждение на публичных слушаниях, антикоррупционную экспертизу. Получены положительные заключения Управления Министерства юстиции по Тульской области, прокуратуры города Тулы.

Депутаты поддержали изменения в Устав муниципального образования город Тула единогласно.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:07 −2
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