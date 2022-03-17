Похитил сына у бывшей жены: тульские приставы спустя полгода вернули ребенка матери

О местонахождении 43-летнего Олега и 7-летнего Саши Наумкиных ничего не было известно с прошлого года. Их удалось обнаружить вчера, 16 марта.

В розыске Олега и Саши Наумкиных принимали участие приставы и полиция, Следственный комитет и волонтеры. После полугодичных поисков их удалось обнаружить только вчера в Калужской области. Поздно вечером Наумкиных доставили в Тулу, в Следственный комитет.

- В присутствии понятых и сотрудников полиции судебные приставы передали ребенка матери. Исполнительные действия совершались с учетом законных прав и интересов ребенка, — прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

Как рассказала Myslo мама мальчика, Евгения Наумкина, сейчас Саша уже дома. «Я невероятно рада, что все разрешилось, что теперь Саша со мной», — сказала она.

Подробнее об этой истории мы писали в материале «Олег, верни мне сына!»: тулячка с приставами разыскивает ребенка, которого скрывает отец".

Напомним, после развода 43-летний туляк забрал ребенка у бывшей супруги и не позволял ей видеться с сыном. Евгения обратилась в суд. Привокзальный районный суд встал на ее сторону и определил место жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью.

Однако Олег Наумкин судебного решения не послушался и скрылся с мальчиком в неизвестном направлении. Сначала ребенка и отца в розыск объявили судебные приставы.

Впоследствии для расширения полномочий Следственный комитет по Тульской области возбудил по факту пропажи уголовное дело об убийстве. Дело будет прекращено. К слову, Наумкину следователи ничего не смогут предъявить: состава преступления по статье о похищении человека в его действиях нет, так как он родной отец ребенка.

Однако у правоохранителей к нему могут возникнуть вопросы: в каких условиях жил мальчик все это время, как отец ухаживал за ребенком? Как минимум, тот факт, что Саша с начала учебного года не посещал школу [мальчик только успел поступить в первый класс], уже нарушение.