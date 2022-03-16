Туляк Олег Наумкин и его 7-летний сын, которого он похитил у матери, найдены

Фото: vk.com/poisk_71

О местонахождении 43-летнего мужчины и его сына Саши ничего не было известно с прошлого года.

О том, что отец и сын найдены живыми и здоровыми, сообщили волонтеры отряда «Поиск71»: «Поиск завершен благополучно! Местонахождение установлено! Всем откликнувшимся отряд выражает благодарность!»

Однако мама пропавшего ребенка Евгения Наумкина в разговоре с корреспондентом Myslo этой информации удивилась: она ничего не знает о том, что ее сын найден. Myslo запросил комментарий в региональном УМВД и Следственном комитете.

Ранее полиция и СК обратились к жителям Тульской области с просьбой о помощи в розыске Олега и Саши Наумкиных. К поискам подключились волонтеры. Для расширения полномочий следователей в розыске было даже возбуждено уголовное дело по статье о двойном убийстве.

Напомним, по решению суда 7-летний Саша должен был жить с мамой, однако отец забрал его и увез в неизвестном направлении.