новости
новости
Регистрация
Опять миграция тульских пешехамов: на этот раз в районе остановки «Машколледж»

Опять миграция тульских пешехамов: на этот раз в районе остановки «Машколледж»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Владимир прислал в нашу традиционную рубрику видео, снятое на ул. Металлургов в Туле, в районе дома № 85,в котором находится общежитие ТГМК им. Н. Д. Демидова. На записи видно пешеходов, которые выказывают полное пренебрежение к собственной безопасности и правилам дорожного движения.
 
«Улица отремонтирована, разметка и знаки имеются, а стадо пешеходов прет прямо через улицу. 100 метров вниз и 100 метров вверх — пешеходные переходы, а они прут, даже не глядят! И еще шибко недовольны! Похоже, это студенты Машколледжа. Может быть, родители увидят и проведут с ними воспитательную беседу. С уважением, Владимир», — сообщил читатель.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: тульские способы парковки могут удивлять!
Дежурная часть
«Накажи автохама»: тульские способы парковки могут удивлять!
вчера, в 20:44, 57 2192 9
«Накажи автохама»: два светофора с красным — это недостаточно?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два светофора с красным — это недостаточно?
26 сентября, в 22:01, 34 2892 4
«Накажи автохама»: Hyundai Solaris пересек двойную сплошную, пока его прикрывал другой Hyundai Solaris
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Hyundai Solaris пересек двойную сплошную, пока его прикрывал другой Hyundai Solaris
26 сентября, в 17:14, 59 4028 0
«Накажи автохама»: проехал на красный, словно так и надо
Дежурная часть
«Накажи автохама»: проехал на красный, словно так и надо
26 сентября, в 14:19, 36 3491 9
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:43 0
Другие статьи по темам
Событие
пешехамынакажи пешехамапдднарушение пдд
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков просят помочь в поисках ребенка, которого скрывает отец
Туляков просят помочь в поисках ребенка, которого скрывает отец
Семья погорельцев из Тульской области: «В 70 лет остались без денег и жилья!»
Семья погорельцев из Тульской области: «В 70 лет остались без денег и жилья!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.