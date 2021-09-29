Опять миграция тульских пешехамов: на этот раз в районе остановки «Машколледж»

Владимир прислал в нашу традиционную рубрику видео, снятое на ул. Металлургов в Туле, в районе дома № 85,в котором находится общежитие ТГМК им. Н. Д. Демидова. На записи видно пешеходов, которые выказывают полное пренебрежение к собственной безопасности и правилам дорожного движения.

«Улица отремонтирована, разметка и знаки имеются, а стадо пешеходов прет прямо через улицу. 100 метров вниз и 100 метров вверх — пешеходные переходы, а они прут, даже не глядят! И еще шибко недовольны! Похоже, это студенты Машколледжа. Может быть, родители увидят и проведут с ними воспитательную беседу. С уважением, Владимир», — сообщил читатель.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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