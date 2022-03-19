«Сын кричал: «Папа, спаси!» — Олег Наумкин показал на видео, как у него отбирали ребенка

Кадр из видео.

16 марта судебные приставы, волонтеры и другие правоохранители сообщили: находившиеся в розыске с прошлой осени Олег и Саша Наумкины найдены на территории Калужской области.

43-летнего Олега Наумкина и его сына Сашу искали полгода: по решению суда после развода мальчик должен был остаться с матерью, Евгенией Кусковой, но этого не случилось [подробности тут ]. О том, как происходили исполнительные действия, Myslo рассказал сам Олег Наумкин. По его мнению, судебные приставы, исполняя решение суда, нарушили закон. Наумкин предоставил в редакцию видео. - То, что потом сделали приставы и моя бывшая жена, иначе как нарушением закона назвать нельзя, — говорит Олег Наумкин. — Исполнительные действия по передаче ребенка не могут быть совершены вопреки интересам и желаниям ребенка, ни о каком насилии не может быть и речи, это закон. Здесь же приставы интересами ребенка пренебрегли и проигнорировали мнение психолога. Они уже даже начали составлять акт о невозможности исполнения решения суда, но почему-то этот акт так и не был составлен до конца.

Мать ребенка применила физическое насилие и нанесла психологическую травму восьмилетнему ребенку. Игнорируя чувства сына, умоляющего так не поступать с ним, силой, против его воли выволокла его из кабинета. И пока приставы буквально душили меня, а я изо всех сил пытался вырваться и помочь моему любимому сыну, из засады выбежал отец моей бывшей жены, Николай Горбачев. Он схватил моего сына, выволок по лестнице, запихнул в машину, после чего скрылся. Это зверство! Ребенок отчаянно сопротивлялся, звал на помощь, кричал «Папа, спаси!».

Олег Наумкин уверен, что забирать ребенка силой — противозаконно.

- В соответствии с письмом ФССП России от 28.04.2016 № 00011/16/37579-СВС «Об организации работы по исполнению исполнительных производств, связанных с воспитанием детей», а также другими нормативными актами, исполнительные действия по передаче ребенка не могут быть совершены вопреки его интересам. Если при совершении исполнительных действий судебными приставами-исполнителями установлено, что передача взыскателю ребенка может нанести последнему психологическую травму, и это обстоятельство будет подтверждено психологом, то меры принудительного исполнения применяться не могут, — цитирует Олег Наумкин.

Я хочу предать огласке этот факт, обратить на это внимание прокуратуры и следственного комитета.

Нарушение прав ребенка недопустимо. Не хочу, чтобы и Евгения Кускова с ее отцом тоже ушли от ответственности. Думаю, на теле сына остались и синяки, и ссадины, однозначно страдает его психика.

Я прошу у туляков помощи в распространении этой информации. Сын прожил со мной восемь лет и его силой забрали, как вещь. Наша жизнь перевернулась. Помогите нам восстановить справедливость! Можете помочь советом или делом - пишите автору статьи.