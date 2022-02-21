Подозревается в тяжком преступлении: в Тульской области продолжается розыск мужчины, похитившего сына
Розыск Олега Наумкина продолжается.
Волонтёрский отряд «Поиск 71» продолжает розыск 43-летнего Олега Наумкина, который, вопреки решению суда, забрал своего семилетнего сына Сашу у матери. О местонахождении обоих ничего не известно с осени прошлого года.
Поисковики уточняют, что Олег Наумкин разыскивается правоохранительными органами по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
Приметы разыскиваемого:
Если вы видели Олега Наумкина, звоните по телефону 8 (902) 900−26−15 или 102.
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