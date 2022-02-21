Подозревается в тяжком преступлении: в Тульской области продолжается розыск мужчины, похитившего сына

Волонтёрский отряд «Поиск 71» продолжает розыск 43-летнего Олега Наумкина, который, вопреки решению суда, забрал своего семилетнего сына Сашу у матери. О местонахождении обоих ничего не известно с осени прошлого года.

Поисковики уточняют, что Олег Наумкин разыскивается правоохранительными органами по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.

Приметы разыскиваемого: на вид 40−45 лет, рост 170−180 см, телосложение худощавое, волосы светлые короткие, глаза темно-серые.