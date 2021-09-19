Дюмин лидирует на выборах губернатора с 85% голосов

Об этом сообщает центральная избирательная комиссия.

После подсчета первых голосов на выборах губернатора Тульской области лидирует Алексей Дюмин. Еще три кандидата на пост губернатора набирали значительно меньше.

Алексей Дюмин (самовыдвиженец, 85,45%); Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров, 10,91%); Владимир Исаков (КПРФ, 1,82%); Юрий Моисеев («Коммунисты России», 1,82%).

Сегодня, 19 сентября, в 20.00 в Тульской области завершились трехдневные выборы. По состоянию на 18.00 явка избирателей составила 50,44%.