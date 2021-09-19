Дюмин лидирует на выборах губернатора с 85% голосов
Об этом сообщает центральная избирательная комиссия.
После подсчета первых голосов на выборах губернатора Тульской области лидирует Алексей Дюмин. Еще три кандидата на пост губернатора набирали значительно меньше.
- Алексей Дюмин (самовыдвиженец, 85,45%);
- Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров, 10,91%);
- Владимир Исаков (КПРФ, 1,82%);
- Юрий Моисеев («Коммунисты России», 1,82%).
Сегодня, 19 сентября, в 20.00 в Тульской области завершились трехдневные выборы. По состоянию на 18.00 явка избирателей составила 50,44%.
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