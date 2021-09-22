Туляков приглашают на душевный концерт Алексея Петрухина

19 декабря в Городском концертном зале с новой концертной программой «Мой свет» выступят Алексей Петрухин и группа «Губерния». Билеты уже в продаже на Myslo!

Алексей Петрухин — певец, композитор, актер, лауреат премии «Шансон года – 2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса». Алексей стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей русской песни.

Настоящие, душевные русские песни — так чаще всего характеризуют его

творчество зрители и поклонники. Яркая харизма, узнаваемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которым с первых нот хочется подпевать.

Алексей успешно раскрыл также свой композиторский талант: мегахиты «Пластиночка», «Вероника Перепелкина» в дуэте с Ярославом Сумишевским уже покорили все хит-парады страны, не оставляя ни одного слушателя равнодушным.

19 декабря Алексей Петрухин на сцене Городского концертного зала

представит свою программу. «Мой свет» — очень личная и проникновенная программа. О свете, которым одарен каждый из нас. О вдохновении и творчестве, о любви и вере. «Ведь мы приходим в этот мир, чтоб светом стать самим» – так звучит предисловие к программе.

В новой программе собраны авторские премьерные песни, а также уже

полюбившиеся зрителям хиты. Вас снова ждут музыкальные сюрпризы и самые неожиданные творческие дуэты.

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