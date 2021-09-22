Туляков приглашают на душевный концерт Алексея Петрухина
19 декабря в Городском концертном зале с новой концертной программой «Мой свет» выступят Алексей Петрухин и группа «Губерния». Билеты уже в продаже на Myslo!
Алексей Петрухин — певец, композитор, актер, лауреат премии «Шансон года – 2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса». Алексей стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей русской песни.
Настоящие, душевные русские песни — так чаще всего характеризуют его
творчество зрители и поклонники. Яркая харизма, узнаваемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которым с первых нот хочется подпевать.
Алексей успешно раскрыл также свой композиторский талант: мегахиты «Пластиночка», «Вероника Перепелкина» в дуэте с Ярославом Сумишевским уже покорили все хит-парады страны, не оставляя ни одного слушателя равнодушным.
19 декабря Алексей Петрухин на сцене Городского концертного зала
представит свою программу. «Мой свет» — очень личная и проникновенная программа. О свете, которым одарен каждый из нас. О вдохновении и творчестве, о любви и вере. «Ведь мы приходим в этот мир, чтоб светом стать самим» – так звучит предисловие к программе.
В новой программе собраны авторские премьерные песни, а также уже
полюбившиеся зрителям хиты. Вас снова ждут музыкальные сюрпризы и самые неожиданные творческие дуэты.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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