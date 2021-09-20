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За неделю коронавирус зарегистрировали в 26 школах Тульской области

За неделю коронавирус зарегистрировали в 26 школах Тульской области

Во всех случаях нет групповой заболеваемости. Это озвучили на заседании регионального оперштаба.

За минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 6887 случаев заболевания ОРВИ. По словам главы регионального Управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева, это выше уровня предыдущей недели более чем на 32%.
 
В Туле зафиксировано 3600 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидпорога на 74% и на 33% – прошлой недели.
 
На высоком уровне сохраняется заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю таких случаев 260. За указанный период ковид подтвердился у 740 человек.
 
– Мы полагаем, что эта тенденция будет продолжена на рост заболеваемости. Главное, чтобы темпы были невелики, — заявил Ломовцев.
 
По его словам, рост отмечается среди всех возрастных групп, но больше всего — среди детского населения и школьников.
В 37 образовательных учреждениях Тульской области, среди которых 26 школ, были выявлены случаи ковида. Неделей ранее таких образовательных учреждений было 11.
 
– Во всех случаях нет групповой заболеваемости, но единичные случаи имеются, — уточнил Александр Ломовцев.
 
Также за неделю зафиксировано 9 случаев завоза коронавируса с российских курортов.
Сюжет: Коронавирус
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