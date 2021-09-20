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Ольга Гремякова: «С 1 сентября все образовательные учреждения работают в очном формате»

Ольга Гремякова: «С 1 сентября все образовательные учреждения работают в очном формате»

Об этом заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала на оперативном совещании в здании правительства.

По словам Ольги Гремяковой, все образовательные учреждения работают в очном формате, все соблюдают санэпидправила, все обеспечены дезинфекционными средствами, циркуляторами.

– Мы ежедневно мониторим ситуацию, как у нас работают все образовательные организации, держим ее под контролем. На сегодня нет ни одной школы, которая была бы переведена полностью на дистанционный формат работы в связи с заболеваемостью школьников. Немного мы прирастаем по заболеванию ОРВИ — либо детей, либо учителей — и некоторые уходят на карантин. На сегодня частично приостановлена деятельность в 13 группах в детских садах в десяти учреждениях — это 191 воспитанник (0,6% от общего количества детей, которые посещают дошкольные учреждения), а также 53 класса в 30 школах — 943 учащихся (0,66% от общего количества). И пять групп в пяти учреждениях среднего образования — 113 студентов переведены на дистанционный формат обучения.

Ольга Гремякова отметила, что летняя кампания завершилась, все дети вернулись с отдыха. В период осенних каникул в регионе планируется охватить порядка 17 тысяч детей — это 12% от общего количества. Будут организованы 13 профильных смен на базах в загородных оздоровительных учреждениях, где отдохнут 708 детей. Традиционно будут работать 289 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Здесь отдохнут 16 тысяч детей.

– Мы не прекращаем так называемые малые формы отдыха, которые проходят на базе учреждений культуры и спорта, – добавила зампред правительства. – Как в очном формате, так и в дистанционном здесь подготовлены программы, дети не останутся без внимания в период осенних каникул.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:06 0
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Событие
образованиешколаученикизаболеваемостьОРВИ
Люди
Ольга Гремякова
Место
Тульская область
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