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В Тульской области жители блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч рублей

В Тульской области жители блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч рублей

Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Сегодня на оперативном совещании в здании правительства Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области, рассказала, что в тексте Указа Президента обозначена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Ольга Гремякова

– На территории региона у нас проживает 72 таких гражданина. Все выплаты пойдут по линии Пенсионного фонда Тульской области. Как только будет определен порядок выплаты Правительством РФ, люди сразу получат на счета деньги.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:48 +1
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