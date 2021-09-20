В Тульской области жители блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч рублей
Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.
Сегодня на оперативном совещании в здании правительства Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области, рассказала, что в тексте Указа Президента обозначена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Ольга Гремякова
– На территории региона у нас проживает 72 таких гражданина. Все выплаты пойдут по линии Пенсионного фонда Тульской области. Как только будет определен порядок выплаты Правительством РФ, люди сразу получат на счета деньги.
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