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Туляки могут оценить ход голосования помощью QR-кода

Туляки могут оценить ход голосования помощью QR-кода

Поступающие данные постоянно обновляются на сайте Общественной палаты Тульской области.

Возможностью оценить избирательный участок уже воспользовались 14384 жителей региона, средняя оценка – 9,76 балла. На всех участках размещены QR-коды, с помощью которых участники голосования могут дать свою оценку увиденному: отсканировав QR-код, люди переходят на страничку мессенджера, который им удобен, и по 10-балльной шкале оценивают происходящее на участке.

Результат этого голосования можно увидеть на сайте Общественной палаты. Свои сообщения в течение всего дня общественные наблюдатели присылают на сайт nom24.ru. Сайт общедоступный, познакомиться с сообщениями может любой желающий.

Также сообщения может наносить любой участник избирательного процесса, кандидаты и их представители, избиратели, представители СМИ. Можно зайти как с регистрацией, так и без нее. После отправки сообщение обрабатывается, ему присваивают статус: «информационное сообщение», «нарушение», «фейк». Таким образом формируется информационная картина происходящего.

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