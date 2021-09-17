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Продолжение «Венома» и уникальный показ фильма-концерта OASIS: последние новинки от «Синема Парк»

Продолжение «Венома» и уникальный показ фильма-концерта OASIS: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Веном 2» (16+)

Радостная новость для всех поклонников «Венома»! Уже с 30 сентября можно будет увидеть новые приключения Эдди Брока. События сиквела развернутся спустя полтора года после первого фильма. На этот раз Брок решает взять интервью у серийного убийцы Клетуса Кэссиди. Однако у того имеется серьезный козырь в рукаве в виде собственного симбиота по имени Карнаж.

«OASIS: Knebworth 1996» (16+)

Только 23 сентября уникальный показ фильма-концерта. 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы Oasis. Билеты разошлись менее чем за день – более 2% всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи. Хотите увидеть 1990-е с их лучшей, ослепительной стороны – вам сюда.  
 

«My Little Pony: Новое поколение» (6+)

Премьера для детей 18 сентября. Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:44 0
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