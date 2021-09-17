Поисковики нашли в Тульской области родственников погибшего красноармейца

Фото: поисковый отряд «Фронт» (г. Киров)

Роман Федорович Косов числился пропавшим без вести с весны 1942 года.

Волонтёры-поисковики нашли родственников красноармейца Романа Федоровича Косова, останки которого были обнаружены во время полевой экспедиции кировским отрядом «Фронт».

Раскопки проводились в Старорусском районе Новгородской области. Среди найденных останков был солдатский медальон, принадлежавший Роману Федоровичу Косову, 1900 года рождения, уроженцу д. Немцово Заокского района Тульской области. С мая 1942 года он числился пропавшим без вести.

Останки красноармейца Косова будут с воинскими почестями захоронены в городе Старая Русса 30 сентября. Как сообщил командир тульского поискового отряда «Память» Сергей Никонов, благодаря слаженной работе волонтёров родственники героя уже найдены. Возможно, они примут участие в церемонии захоронения.