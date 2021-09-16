В Туле стартовал отопительный сезон: когда и куда жаловаться на холодные батареи?

Фото из архива Myslo.

16 сентября в Туле стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Дмитрий Миляев.

Подавать тепло на объекты социальной сферы по просьбам руководителей учреждений в областной столице начали на прошлой неделе.

Теплоснабжение запустили в ряде учреждений здравоохранения, детских садах, там, где имеется техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.

С сегодняшнего дня поэтапно продолжится подача тепла на социальные объекты, далее в многоквартирные дома города с центральным отоплением.

Напомним, отопительный сезон стартует, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. Но в Тульской области отопление дали раньше срока из-за ухудшения погоды.

Пять суток дается котельным для подачи тепла ко всем потребителям и столько же — на регулировку систем отопления.

Таким образом, отопление должно появиться в домах спустя 10 дней с начала старта отопительного сезона, то есть к 26 сентября.

куда пожаловаться

Тула:

ООО «Внешстрой-Коммунсервис» С 08.30 до 17 00: 40−55−80; с 17.00 до 08.30: 8−915−787−57−74

ООО УК «21 век» 8−920−787−95−55, 8−48−72−52−40−13

ООО «Славянка» «8−967−431−60−89, 8−967−431−78−59, 8−967−431−76−30, 30−05−64

ООО «РСК-71» 38−51−24, 56−54−54

ООО «Апрель-Менеджмент» 73–01–08 круглосуточно

ООО «СпецСтрой» 8−920−788−97−71 (для жителей Левобережного), 8−930−795−68−22 (для жит ул. Г. Маргелова), 8−950−906−88−61 (для жителей Кутузова 45-б)

ООО «Развитие Сервис» 8−953−198−01−62,8−906−537−95−91,8−919−071−70−45, аварийная-701−701,52−39−72,38−49−37,56−54−54,WhatsApp-8−906−840−38−49−37 круглосуточно в период пуска тепла

ООО «ЖЭК «Тульский дом» 55−14−54; 8−962−274−85−85

ООО «УКС г. Тулы» 55−14−54; 8−962−274−85−85

ООО «Новый город» 52−40−20,52−52−22

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 701−074

ООО «Управляющая компания «Тулица» 701−074

ООО «Управляющая компания «Южная» 701−074

ООО «Тулжилхоз» 8−950−922−24−14

ООО «УК ДОМСЕРВИС» 52−12−51, 52−52−72

ООО «Тульская городская УК» 71−78−80 круглосуточно, пн.-чт. с 8.00 до 17.00, в пт. – до 16.00 75−34−02

ОАО «Фирма «РЭМС» 40−22−22 (круглосуточный), 40−88−53

ООО «УютДом» 8 (4872) 52–00–07 (многоканальный, круглосуточный)

(многоканальный, круглосуточный) ООО «Вега» 8−961−147−02−93, 8−915−694−30−07, 8−930−890−02−13, 36−26−70

ООО «СтройМАКС» 8 (4872) 52–00–07 (многоканальный, круглосуточный)

(многоканальный, круглосуточный) ООО «УО «НКП» («Новый коммунальный путь») 52−48−90, 8−950−916−88−10

ООО «Управ-Сити» 58−07−78 (с 8.00 до 17.00), 56−54−54 (с 17.00 до 8.00)

ООО «ЖСК» 8−910−940−12−73

ООО «Плехановская УК» 75−20−68 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 8−958−663−89−86 (с 17.00 до 9.00 в вых. дни)

ООО «НАШ ДОМ» (Бакун Г. А.) 71−11−97

ООО «УК «Жилхоз» Советского района 56−51−12, 56−54−54

ООО «ЖСО» 71−71−63

ООО «Комфорт-Сервис» 8−950−920−10−82

ООО «УК «Единая Тула» 52−03−62 (Зареченский район), 52−60−02 (Пролетарский район)

ООО «УК «Аврора» 38−55−82

ООО «Движение» 8−953−963−49−94

ООО «Инверсия+» 8−953−963−49−94

ООО «Инженер Про Центр» 72−53−27,72−59−87,8−920−740−07−70

ООО «ЖИЛЦЕНТР» 25−00−25

ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР» 25−00−25

ООО «УК «Мясново» 71−66−42,71−66−62, 56−54−54

ООО «Новая УК» 8−930−790−27−27

ООО « УК «Северная Мыза» 8−950−901−11−42, АДС-8−950−900−90−67

Мыза» 8−950−901−11−42, АДС-8−950−900−90−67 ООО «Эталон» 953−194−77−87, 953−194−77−01

ООО УК «Твой Управляющий» 71−06−21, 8−920−760−00−71, 8−930−791−44−87

ООО «Кировский» 8 (920) 275–67–69

ООО «УК «Комфорт» 52−00−07

ООО «Индустрия сервиса» 8 (963) 934–01–03, круглосуточно

ООО «Стройуслугасервис» 8 (4872) 56−54−54

ООО «ТОКТО» 71–71–92, 56−54−54

ООО «АСС-Техник» 8 (952) 015−70−80, 77−05−22

ООО «УК «ЖУК» 43−86−69, 56−54−54

ООО «Астек» 25−01−72, 701−701, 8−906−537−95−91

ООО «Спектр» 8−967−431−60−89, 8−967−431−78−59, 8−967−431−76−30, 30−05−64

ООО «УК «ЗеленГрад» 73–01–08 круглосуточно

ООО «Новострой-71» 52–55–11 Иванова С. А., 8–961–262–47–73 Рябов В. В. КРУГЛОСУТОЧНО

ООО «СВОИ» 71−00−99, 8−926−070−13−90 + аварийка 56−54−54

ООО «Арсенал» 38−55−82

ООО «Оружейная столица» 52−37−03, 52−52−72

ООО «Домофонд» 79−04−51

ООО «Этажи» 8 (953) 840−40−56, 8 (999) 783–60–55 , 8 (920) 784−48−02

, 8 (920) 784−48−02 «Тауэр» («Лига ЖКХ») 8−905−119−86−97 директор, 8−920−270−91−10 инженер, 8−920−270−91−00 инженер, 710−123 круглосуточно, 56−54−54 после 17.00, в выходные и праздничные дни

ООО «УК «Центральная» 23−10−64, 71−65−73

ООО «Косогорец» 58−74−01

ООО «УК «Левобережный» 8−920−788−97−71

ООО «УК «Лучший Дом» 7−953−428−59−58, 7−967−431−68−50 (аварийная служба)

«Новострой» 8−902−696−2220

ООО «УК «Горизонт» 52−52−63, 52−02−53

ООО «Велиград» 71−46−30, 8−920−788−97−71

ООО «Согласие» 52−52−80, ЖЭУ-1: 8−962−272−64−62, 8−905−189−62−26, ЖЭУ-2: 71−63−47, 8−967−431−63−47

ООО «УК «Левша» 77−00−88, 905−189−82−82

ООО «УК № 1» 33−80−31, 56−54−54

ООО «УК «Трис» (84872) 79−00−02, 8−930−797−42−62, 8−800−555−29−71 (многоканальный телефон)

ООО «Квартал» 8−48−72−70−06−26, 8−910−940−83−44, 8−980−726−71−56, 8−953−433−39−00

ООО «Фаворит» 701−701, 8−902−900−04−74

ООО «УК «Мастер Сервис» 58−74−76 (с 8.00 до 17.00), 56−54−54 (с 17.00 до 8.00)

ООО «Тульский двор» 8−920−276−73−97, 8−953−951−53−53

ООО «Оружейная слобода» 8−953−183−78−57, 58−84−08

ООО «Родной дом» 8−920−272−80−08, 56−54−54

ООО «Новые Черемушки» 8 (910) 158–70–89, 8 (953) 419–15–26, 8 (903) 840–86–75, 8 (920) 632–99–96

ООО «Новые технологии комфорта» 8−906−535−07−89

ООО «Подъем» 25–07–02

ООО «УК «Светлый дом» 52−03−62 (Зареченский район), 52−60−02 (Пролетарский район)

ГК «КИТ» (Тула) 79−23−03, 56−54−54

ООО «Стандарт-С» 56−54−54 круглосуточно

ООО «УК «ЛАД» 50−52−60, 56−54−54

ООО «Магистраль» 55−14−54, 8−962−274−85−85

ООО «Аксиома» 50−52−60, 56−54−55

ООО «ЕВРОСИТИ» 71−77−74, 8−960−608−70−70

ООО «ТЭК» (Тула) 38−46−33, 8−920−265−05−35

ООО «Комфортсервис» 8−999−782−64−56

ООО «Свой дом» 52−27−06, 8−906−535−73−43

ООО «АДС Тулы» 56−54−54

Алексинский район:

ООО «Правый берег» 6−78−67, сельхозтехника 6−41−57, АДС 4−79−67, 8 (953) 440–38–62,

ООО «Левый берег» 2–19–30, 8 (960) 609–34–02, 8 (920) 748–14–61

МКП «АРЦКО» 8−48753−4-08−04, 8−905−112−62−10, 8−950−903−19−97

ООО «Горушки» 8 (910) 700–53–48

ООО «Открытие» 8 (910) 164–69–92

ООО «Лига ЖКХ (ТАУЭР)» 8 (905) 119–86–97

Арсеньевский район:

ООО «УК «РОСТОКИ» 8−903−697−70−07 круглосуточно/8 (48733) 5–28−03 (с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00)

Белевский район:

ООО «Жилкомсервис» 8−950−907−02−61

МУП МО г. Белев Белевского района БКХ 8−48742−4-10−80

Богородицкий район:

ООО «Гарант» 8−903−842−73−28.

ООО « УК Богородицкого района» 8−48761−2-31−94.

района» 8−48761−2-31−94. ООО «УК ЖКХ» 8−487−61−9-15−37

Веневский район:

ЗАО «Грицовский коммунальщик» 8−953−196−46−05

МУП « УО МО Веневский район» 8−952−017−32−25, диспетчер 8−902−846−12−46

Воловский район:

ООО «УК «Воловское» 8−903−840−52−69, 8−905−112−63−81

МО Донской:

ООО «УК «ДЕЗ» (46) 4−70−24

ООО «РемЭкс» (46) 5−44−56 — аварийная служба, (46) 5−47−49) — в рабочее время

ООО «УК «Управдом» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40

ООО «УК «Мастер Дон» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40

ООО «Эталон» 8−960−611−93−52

ООО «Планета комфорта» 8−950−922−98−77, 8−950−900−77−09

Дубенский район:

ООО «Союз» 8−953−968−07−19 (п. Дубна), 8−950−922−47−89 (с. Воскресенское), 112, 848732−2-12−82 — ЕДДС Дубенского района

МУП «Хороший дом+» 8 (4873) 22−17−42

МУП «Хороший дом» 8 (4873) 22−17−42

ООО «ТЭК» 8−953−966−80−66

Ефремовский район:

МУП «ГКС» 8 (4874) 16-19−24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8−48−741−6-66−43 — техотдел

ООО «Дома Красивомечья» 8−953−188−84−12 (круглосуточно), 8−41−741−6-69−20, 8−48−741−6-57−16, 6−24−88, 8−48−741−4-03−56

ООО «ЕУЖФ» 8−48−741−6-63−21

ООО «ЕУМКД» 8−953−184−12−03

МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8−48−741−98−374, 8−48−741−99−243, 8−48−741−99−363

Заокский район:

ООО «Базис» 38−55−82, 71−63−30

МУП «ЗСС» 8 (963) 225–05–05

МУП «МСС» 8 (4873) 45−71−16

Каменский район:

ООО «АКС» 8 (48744) 2−16−58

Кимовский район:

ООО «Гранит» 8−906−536−93−93,8−910−703−84−11

ЗАО «Жилсистема» 8−48735−576−25

ЗАО «Жилстрой» 8−48735−576−25

ООО « УК «Светлый город» 8−48735−5-98−27,8−909−262−02−80

Киреевский район:

ООО «НК-ГАРАНТ»

ООО «Жилищная компания» 8 (953) 422–16–40, 8 (952) 185–09–99

ООО «Городок» (54) 44−7-04

ООО «ТонКамСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17

ООО «КомСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17

ООО «УК «Единый город» 8 (953) 187–28–94, (62) 44−13

ООО «ВоСток-Сервис» 8 (961) 260–67–17

ООО «Надежда» 8 (950) 928–26–46

ООО «Атлант» 8 (930) 790–78–70

ООО « УК «Гарант Брусяновский» 8 (920) 272–22–20

Брусяновский» 8 (920) 272–22–20 ООО «Эдельвейс» 8 (950) 908–06–60, 8 (930) 799–99–32

ООО «ДомСтрой» (54) 4−55−90, 8 (960) 614–39–31

ООО «СпецТехМонтаж» 8 (920) 777–43–87

Куркинский район:

ООО «Ремонт» 8−48743−5-11−78, 8−960−619−21−29

р.п. Новогуровский:

МУП «Новогуровская управляющая компания» 8 (910) 150–02–90

Новомосковский район:

ООО «Комкорд+» 8 (953) 188–92–70, 8 (953) 190–06–63

ООО «ЖЭСК-I» (62) 2−41−90, (62) 3−57−67, 8 (906) 625–11–11, (62) 7−16−37, (62) 4−07−95

ООО «Паритет» (62) 4−42−17

ООО «Добродел» 8 (953) 183–63–36, (54) 4−07−95

ООО «НЖК» 8 (910) 940–61–77, 8 (919) 079–43–31

ООО «РСК «Надежный дом-2» (62) 6−27−64

ООО «ЖЭУ-7» (62) 6−08−98, (62) 6−02−47

ООО «Санэко» (62) 9−97−70

ООО «УК «СЕРВИС НС» (62) 7−37−19, (62) 7−00−19

ООО «Коммунальщик» 8 (953) 421–84–62

ООО «Жилфондсервис» (62) 7−25−18, (62) 4−07−95

ООО «СЖКО» (62) 9−01−93

ООО «НУК» 8 (963) 939–70–15

ООО «Умелые руки» 8 (963) 939–70–94, (62) 9−70−94

Одоевский район:

ООО «Управляющая компания «Одоевская» 4 (8763) 4-17−42

Плавский район:

ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)

ООО «Плавск МонолитСервис» 8−919−086−64−71

ООО «Лидер» 8 (48752) 2−28−00

Славный:

ООО «ЖСО» 8 (48733) 5-4565 аварийная служба/8−910−941−86−72 (с 8.00 до 17.00)

Суворовский район:

АО «Суворовский рынок» 8 (48763) 2−64−04

ООО «Сантехстрой» 2−01−02 (8−953−954−57−35 круглосуточно)

ООО «СКУ» 8 (48763) 2−63−03

ООО «Суворовская строительная компания плюс» 8−920−898−67−72

Тепло-Огаревский район:

ООО «ВТОРЭКО» 8−910−701−19−55

Узловский район:

ООО УК «Жилфонд» 8−903−036−52−58 – гл. инженер Саютинский Виктор Евгеньевич, (848731) 5−83−70, 8−905−626−70−55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6−57−41,6−04−10, 8−909−264−10−48 – начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5−74−24 — Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)

ООО «Узловское ЖКХ» (848731) 5−02−18, 8−902−904−48−45, (848731) 5−02−19, 8−902−904−48−87,

ООО «УК «Бастион» 8−958−869−05−91 круглосуточно, 8−958−869−05−83 — ЖЭУ-1, 8−953−193−17−72 — ЖЭУ-2

ООО УК «Профсервис» 8−903−039−52−05 — гл. инженер Каримов Тимур Владимирович, (848731) 6−42−02 – технический отдел

ООО УК «Созыв» 8−902−849−92−82 — аварийная служба, 8−902−849−87−89 — ЖЭУ-1 пос. Майский, 8−902−849−92−58 — ЖЭУ-2 пос. Каменецкий, 8−902−849−94−57 — ЖЭУ-3 кв-л 5-я Пятилетка, 8−902−849−88−25 — ЖЭУ-4 г. Узловая

ООО «Жилтрест» (848731) 5−56−46, 8−980−728−38−91

Чернский район:

ООО «ГАРАНТ» 8−920−750−07−89

ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)

Щекинский район:

ООО «Спецсервис» 8−950−907−38−24/8−950−907−38−81 8−48751−79−3-50 с.п. Огаревка/8−950−907−35−24 п. Ломинцевский

ООО «Старатель» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС

ООО «Стройтехмонтаж» 8−920−777−43−87

ООО «Жилсервис и благоустройство» 8−48751−3-86−84

ООО «Эверест» 8−48751−5-14−16

ООО «Жилстройсервис» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС

ООО УК «Крепость» г. Щекино 8−910−076−38−09/р.п. Первомайский п. Лазарево, с. Карамышево 8−48−751−9-00−12/г. Советск, пос. Ломинцевский 8−920−761−53−68

ООО «Жилстройхоз» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-01−10 офис/8−910−154−98−99 зам. генерального директора

ООО «Мой дом» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора

ООО «ЖилКомСфера» 8−920−748−41−48/8−950−928−81−71

ООО «Наш город» 8−920−750−96−57

ООО «ЩУК» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора

ООО «Ремжилстрой» 8−950−901−22−24/8−48751−9-09−65

Ясногорский район: