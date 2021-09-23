Фото из архива Myslo.
В Туле в отношении директора детсада возбудили административное дело из-за отсутствия отопления
Управление Роспотребнадзора отреагировало на сообщения жителей.
На то, что в некоторых детсадах Тулы холодно, родители пожаловались в социальных сетях. Санитарные врачи незамедлительно организовали рейды в эти детские учреждения.
В ходе проверок измеряли температуру воздуха в группах и спальнях, оценивали условия соблюдения мер профилактики ОРВИ и коронавируса.
По результатам выявленных нарушений в дошкольном подразделении МБОУ «ЦО № 33» (Тула, ул. Кирова, 169-а) возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора.
Осуществление деятельности дошкольных образовательных учреждений остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
20 сентября, в 19:20, 132 1957 -8
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17 сентября, в 13:10, 93 4435 2
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