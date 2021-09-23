В Туле в отношении директора детсада возбудили административное дело из-за отсутствия отопления

Фото из архива Myslo.

На то, что в некоторых детсадах Тулы холодно, родители пожаловались в социальных сетях. Санитарные врачи незамедлительно организовали рейды в эти детские учреждения.

В ходе проверок измеряли температуру воздуха в группах и спальнях, оценивали условия соблюдения мер профилактики ОРВИ и коронавируса.

По результатам выявленных нарушений в дошкольном подразделении МБОУ «ЦО № 33» (Тула, ул. Кирова, 169-а) возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора.

Осуществление деятельности дошкольных образовательных учреждений остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.