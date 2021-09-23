новости
новости
Регистрация
В Туле в отношении директора детсада возбудили административное дело из-за отсутствия отопления
Фото из архива Myslo.

В Туле в отношении директора детсада возбудили административное дело из-за отсутствия отопления

Управление Роспотребнадзора отреагировало на сообщения жителей.

На то, что в некоторых детсадах Тулы холодно, родители пожаловались в социальных сетях. Санитарные врачи незамедлительно организовали рейды в эти детские учреждения.

В ходе проверок измеряли температуру воздуха в группах и спальнях, оценивали условия соблюдения мер профилактики ОРВИ и коронавируса.

По результатам выявленных нарушений в дошкольном подразделении МБОУ «ЦО № 33» (Тула, ул. Кирова, 169-а) возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора.

Осуществление деятельности дошкольных образовательных учреждений остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Сюжет: Отопительный сезон-2021
В Тульской области стартовал отопительный сезон
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартовал отопительный сезон
20 сентября, в 19:20, 132 1957 -8
Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области
Жизнь Тулы и области
Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области
20 сентября, в 17:11, 73 6819 -4
Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление
Жизнь Тулы и области
Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление
17 сентября, в 13:10, 93 4435 2
В Туле стартовал отопительный сезон: когда и куда жаловаться на холодные батареи?
Жизнь Тулы и области
В Туле стартовал отопительный сезон: когда и куда жаловаться на холодные батареи?
16 сентября, в 13:03, 48 4842 4
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
нет отоплениядетсад
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту
Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту
В Туле на улице Металлургов с новой трамвайной платформы вниз головой рухнула бабушка: видео
В Туле на улице Металлургов с новой трамвайной платформы вниз головой рухнула бабушка: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.