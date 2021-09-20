В Тульской области стартовал отопительный сезон

О том, как идет процесс поэтапного подключения домов и соцобъектов шла речь на оперативном совещании правительства региона.

Первыми в регионе отопление получили социальные объекты. В них пуск тепла состоялся 16 сентября. В этот же день отопление было включено в жилом фонде в Славного, Новогуровского, Тепло-Огаревского, Одоевский и Чернский района. В остальных – с 20 сентября. Об этом сообщил министр ЖКХ по Тульской области Олег Дючков.

В целом в регионе из 629 котельных уже работает 81% котельных, они отапливают 76% медучреждений и школ, 78% детских садов, 59% жилых домов.

Олег Дючков – Для удобства информирования жителей запущена работа горячих линий. Информация о них указана на сайте министерства ЖКХ. Также на сайтах всех муниципальных образований, а также «Открытом регионе71» размещены графики пуска тепла и телефоны управляющих компаний. Мы напоминаем всем главам администраций, что срок на подачу всем потребителям составляет 5 рабочих дней с начала отопительного сезона, а на регулировку внутридомовых систем – 10 рабочих дней, – рассказал министр.

При подготовке к отопительному сезону обновлена по распоряжению губернатора Алексея Дюмина запорная арматура на котельных региона, а также 110 км ветхих тепловых и 59 км водопроводных сетей. Если же говорить в целом, то работа по обновлению сетей ведется весьма активно, с 2016 года уложено более 700 км новых труб вместо отслуживших свой срок, что составляет 37% от общей протяженности. Также в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих организаций построено 5 новых котельных.

По слова Олега Дючкова, на особом контроле министерства находится подготовка к отопительному сезону в Ясногорском районе и в Алексин боре.

Алексей Дюмин отметил, что в некоторых муниципалитетах, в частности, в Донском, Киреевском, Богородицком районах, темпы запуска котельных и отопления в целом недостаточные. Генеральный директор теплоснабжающей организации ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Руслан Щербаков сообщил, что при пуске тепла приоритет отдавался котельным, к которым подключены социальные объекты. Сейчас работают 80 из 114 котельных, остальные запустят в течение недели.

Глава региона подчеркнул, что все котельные необходимо запустить в кратчайшие сроки, а качественная подача тепла должна быть обеспечена на протяжении всего отопительного сезона.

Губернатор обратил внимание, что в прошлом году при пуске тепла жалобы поступали от жителей Тулы, Новомосковска, Белевского района.

Глава администрации областного центра Дмитрий Миляев доложил, что в городе автоматизированы 8 котельных, заменены 40 км ветхих тепловых сетей.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин отметил, что в городе заменены 16,4 км тепловых и 3,3 км водопроводных. Была построена новая модульная котельная, отапливающая кварталы, где проживают около 3,5 тыс. человек.

В Белевском районе, по словам главы администрации Натальи Егоровой, заменены и отремонтированы котлы и насосы, а также участки внутридомовых сетей теплоснабжения, модернизированы 2 котельные, заменено 1,1 км тепловых сетей.

Алексей Дюмин спросил, когда будет запущена котельная №23 в Узловском районе. Глава района Николай Терехов доложил, что это произойдет уже 24 сентября.

Глава региона задал вопрос о ходе строительства новой котельной «Алексин Бор». Как сообщил глава администрации города Павел Федоров, запустить её планируется до конца года. Сейчас тепло подается с действующей котельной.

Губернатор поручил Олегу Дючкову организовать выборочную проверку работы горячих линий по пуску тепла в муниципалитетах и контролировать их работу.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Алексей Гордеев сообщил, что за 4 дня отопительного сезона поступило 745 вопросов, часть из которых касается социально-значимых объектов. Алексей Дюмин поручил главам администраций муниципалитетов, из которых поступают обращения, срочно принять меры для исправления ситуации.

На особом контроле – подача отопления в учреждения социальной сферы. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что все объекты системы образования готовы к началу отопительного сезона. Большинство из них уже отапливаются. На балансе образовательных учреждений находится 201 котельная, они прошли обслуживание и готовы к пуску тепла. В ведении министерства труда и социальной защиты – 31 учреждение, 11 из которых имеют на балансе газовые котельные. Ревизия и опрессовка отопительных систем проведены во всех учреждениях. В Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов ведется пусконаладка новой блочно-модульной котельной, запуск планируется до 22 сентября. Сейчас тепло подаётся от действующей котельной. На 49 объектах областных учреждений культуры также проведены работы по подготовке к отопительному сезону.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что к отопительному сезону готовы все ФАПы и котельные, стоящие на балансе учреждений. В 7 учреждениях до конца сентября планируется завершить капитальный ремонт системы теплоснабжения. В учреждениях, где находятся пациенты, соблюдаются температурные нормативы. При подготовке к новому отопительному сезону в поликлиниках и больницах ремонтировали системы теплоснабжения и кровельные покрытия, меняли трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, оконные и дверные блоки. На это выделено более 170 млн рублей. В том числе, по поручению Губернатора отремонтирована отопительная система в Одоевской центральной районной больнице.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко доложил, что многоквартирные дома подготовлены к отопительному сезону, приняты паспорта готовности 17 тысяч домов. Сейчас ГЖИ контролирует пуск тепла в многоквартирных домах, а также оперативность реагирования УК, обслуживающих организаций на сигналы о неисправностях и проблемах с отоплением. Жители обращаются по вопросам пуска тепла как непосредственно в свою УК, так и через системы ЕДС ГЖИ, ГИС ЖКХ, а также на телефон горячей линии инспекции.

– Все работы по пуску тепла должны быть завершены в ближайшее время. Необходимо оперативно реагировать на обращения жителей и контролировать работу теплоснабжающих и управляющих организаций, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что в регионе проводится большая работа по замене ветхих тепловых сетей. Он поручил Олегу Дючкову не снижать её темпы и проконтролировать, чтобы во всех муниципалитетах были составлены соответствующие планы обновления коммуникаций до 2026 года.