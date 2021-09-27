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На портале «Открытый регион» появился график подачи тепла

На портале «Открытый регион» появился график подачи тепла

В Тульской области подходят к концу работы по подаче тепла в дома.

Управляющие компании заканчивают регулировку внутридомовых систем теплоснабжения. Актуальный график включения отопления размещен на портале «Открытый регион». Там же можно узнать контакты организаций, отвечающих за отопление по конкретному адресу.

На регулировку внутридомовых систем теплоснабжения управляющим компаниям отводится 10 дней. Если за это время в вашем доме не включили отопление, пишите сюда.

Сюжет: Отопительный сезон-2021
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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 09:19 0
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