Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области

Фото pixabay.com.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

тула

В Туле работают горячие линии:

главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;

главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;

главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;

главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;

главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;

управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

ООО «Терра71», тел. 73−08−73;

АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;

АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;

АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;

ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;

Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.

Телефоны УК

Название управляющей организации Телефон горячей линии пуска отопления Телефон АДС ООО «УК № 1» 33−80−31 56−54−54 ООО УК «Аксиома» 50−52−60 56−54−54 ООО «Апрель-Менеджмент» 70−13−25 73−01−08 ООО «УК «Аврора» 71−63−30 56−54−54 ООО «УК «Арсенал» 38−55−82 56−54−54 ООО «АСТЕК» 25−01−72, 70−17−01 56−54−54 ООО «АСС-Техник» 77−05−22 8−902−842−66−43 ООО «АДС Тулы» 52−40−11 56−54−54 ООО «Велиград» 8−920−788−97−71 8−920−788−97−71 ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 40−55−80 8−915−787−57−74 ООО «УК «ГАММА» 58−95−55 71−61−16 ООО «УК «Горизонт» 52−02−53, 52−52−63 56−54−54 ООО «ДВИЖЕНИЕ» 8−953−199−47−51 8−953−963−49−94 ООО «УК «Домсервис» 52−15−51 52−52−72 ООО «УК «Домофонд» 41−24−51, 79−04−51 79−04−51, 41−24−51 ООО «Евросити» 71−77−74 71−77−74 ООО «Жилищная Управляющая Компания» 43−86−69 56−54−54 ООО «Жилцентр» 25−00−25 25−00−25 ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР» 25−00−25 25−00−25 ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы 56−51−12 56−47−33 56−54−54 ООО «Жилищно-строительная Компания» 21−20−65 56−54−54 ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО) 71−71−63 71−71−63 ООО «УК «ЗеленГрадъ» 70−13−25 73−01−08 ООО «Инверсия +» 8−953−960−29−01 8−953−963−49−94 ООО «УК «Индустрия Сервиса» 8−963−934−01−03,

8−930−074−04−71 8−963−934−01−03 ООО «Инженер Про» 72−52−75, 72−56−60 72−53−27, 8−920−740−07−70 ООО «Инженер Про Центр» 72−52−75, 72−56−60 72−53−27, 8−920−740−07−70 ООО «УК «Квартал» 70−06−26 8−910−940−83−44 56−54−54 ООО «Косогорец» 58−74−01 56−54−54 ООО «Группа компаний «Кит» 79−23−03 56−54−54 ООО «Кировский» г. Тула 8−920−275−67−69 56−54−54 ООО «УК «Комфорт» 52−00−07 52−00−07 ООО «Комфортсервис» 72−55−40 8−999−782−64−56 ООО «УК «Левобережный» 71−46−35 8−950−906−88−61 (Кутузова);

71−46−30

(Г. Маргелова);

8−920−788−97−71 (Левобережный) ООО «Лучший Дом» 77−32−51 8−967−431−68−50 ООО «УК «Левша» 77−00−88 56−54−54 ООО «УК «Лига ЖКХ» 71−01−22; 71−01−23;

8−905−119−86−97 56−54−54 ООО «Лад» 50−52−60 56−54−54 ООО «Магистраль» 55−10−04; 55−14−54 8−962−274−85−85 ООО «УК «Мясново» 71−66−42 56−54−54; 71−66−62 ООО «УК «Мастер-Сервис» 58−74−76 56−54−54 ООО «Межмуниципальная управляющая компания» 21−63−61

(с 08−00 до 17−00) 52−40−10

(с 17−00 до 08−00) ООО «УК «Наш Дом» 71−11−97 8−967431−68−50 ООО «Новая УК» 72−36−01 8−930−790−27−27 ООО «УК «Новострой» 75−38−88 8−902−696−22−20 ООО «Новострой-71» 52−55−11 52−55−11 (круглосуточно) ООО «Новый город» 52−40−20 56−54−54 ООО «УК «Новый коммунальный путь» 52−48−90 52−48−90 ООО «УК «Новые Черемушки» 8−910−158−70−89 56−54−54 — телефон аварийной службы;

8−903−840−58−81 — котельные и насосные ООО «УК «Новое время» 58−10−00 56−54−54 ООО «Новые Технологии Комфорта» 38−58−41 56−54−54 ООО «Оружейная Столица» 52−37−03 52−52−72 ООО «Оружейная слобода» 58−84−08 56−54−54 ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 70−10−74 56−54−54 ООО «Плехановская УК» 75−20−68 8−958−663−89−86 ООО «УК «Подъем» 25−07−02

(с 08−00 до 17−00);

35−34−93

(с 17−00 до 08−00) 25−07−02

(с 08−00 до 17−00);

35−34−93

(с 17−00 до 08−00) ООО «УК «ПОДЪЕМ ДОМ» 25−07−02

(с 08−00 до 17−00);

35−34−93

(с 17−00 до 08−00) 25−07−02

(с 08−00 до 17−00);

35−34−93

(с 17−00 до 08−00) ООО «УК «Ресурс» 58−25−35;50−73−03 56−54−54 ООО «Развитие Сервис» 52−39−72; 38−49−37 56−54−54 ООО «РСК-71» 38−52−69 28−52−69, 56−54−54 ОАО фирма «РЭМС» 40−85−85 40−22−22 ООО «УК «Родной дом» 8−920−272−80−08 56−54−54 ООО «Согласие» 52−52−80

(с 08−00 до 20−00) 71−61−16 ООО «УК «Современник» 79−22−77 56−54−54 до 01.10.2021,

8−953−958−89−91 с 01.10.2021 ООО «Союз» 8−953−438−23−01 8−950−904−36−47 ООО «Свои» 71−00−99 56−54−54 ООО «Свой дом» 52−27−06 56−54−54 ООО « УК «Северная Мыза» 8−950−901−22−91,

8−920−780−22−55,

8−950−901−22−97,

8−953−443−39−11 8−950−900−90−67 ООО «Спектр» 70−05−64, 71−78−59, 71−60−89 56−54−54 ООО «Смарт-Сервис» 75−38−88 8−902−696−22−20 ООО «СтройМАКС» 70−20−29 52−52−72, 52−00−07 ООО «СпецСтрой» 71−46−35 8−950−906−88−61 (Кутузова);

71−46−30

(Г. Маргелова);

8−920−788−97−71 (Левобережный) ООО «СЭЖФ» (Служба эксплуатации жилищного фонда) 40−82−03,

8−950−910−85−38 40−22−22 ООО «УК «Светлый дом» 52−03−62, 52−60−02 56−54−54 ООО «СтройТехМонтаж» 8−920−777−43−87 56−54−54 8−920−777−43−87 ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз) 76−10−61 58−02−80 ООО «УК «Твой Управляющий» 71−06−21 8−915−782−35−90 ООО «УК «ТЕМП» 77−04−43 56−54−54 ООО «ТРИС» 79−00−02 8−930−797−42−69,

79−00−02, 56−54−54 ООО «Управляющая компания «Тулица» 70−10−74 56−54−54 ООО «УК» ТОКТО» 71−71−92 56−54−54 ООО «Тульская городская управляющая компания» 75−34−02 — пн.-чт. с 08−00 до 16−00;

75−34−02 — пт. с 08−00 до 16−00 71−78−80 ООО «Тульский техник» 30−47−92, 38−50−59 8−920−790−03−00 ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом» 55−14−54 8−962−274−85−85 ООО « УК «Тульский двор» 58−89−41 58−73−68, 8−953−952−12−75 ООО «Тульская эксплуатационная компания» 38−46−33 56−54−54 ООО «УютДом» 70−41−41 52−00−07 ООО «УК «Управ-Сити» 58−07−78 56−54−54 ООО «Фаворит» 70−40−34 56−54−54 ООО «Феникс» 55−14−54 8−903−844−11−77 ООО «УК «Центральная» 71−65−73 71−68−50 ООО «УК «Чистый город» 70−29−60, 70−17−29 8−910−588−91−93,

8−930−791−44−87 ООО «УК «Эталон» 8−953−194−77−87 8−953−194−77−87 ООО «Этажи» 23−95−22 56−54−54 ООО «Управляющая компания «Южная» 70−10−74 56−54−54 ООО «ЭЛИТ ДОМ» 71−74−77 71−77−20

Тульская область

Алексинский район:

ООО «Правый берег» 6−78−67, сельхозтехника 6−41−57, АДС 4−79−67, 8 (953) 440–38–62,

ООО «Левый берег» 2–19–30, 8 (960) 609–34–02, 8 (920) 748–14–61

МКП «АРЦКО» 8−48753−4-08−04, 8−905−112−62−10, 8−950−903−19−97

ООО «Горушки» 8 (910) 700–53–48

ООО «Открытие» 8 (910) 164–69–92

ООО «Лига ЖКХ (ТАУЭР)» 8 (905) 119–86–97

Арсеньевский район:

ООО «УК «РОСТОКИ» 8−903−697−70−07 круглосуточно/8 (48733) 5–28−03 (с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00)

Белевский район:

ООО «Жилкомсервис» 8−950−907−02−61

МУП МО г. Белев Белевского района БКХ 8−48742−4-10−80

Богородицкий район:

ООО «Гарант» 8−903−842−73−28.

ООО « УК Богородицкого района» 8−48761−2-31−94.

района» 8−48761−2-31−94. ООО «УК ЖКХ» 8−487−61−9-15−37

Веневский район:

ЗАО «Грицовский коммунальщик» 8−953−196−46−05

МУП « УО МО Веневский район» 8−952−017−32−25, диспетчер 8−902−846−12−46

Воловский район:

ООО «УК «Воловское» 8−903−840−52−69, 8−905−112−63−81

МО Донской:

ООО «УК «ДЕЗ» (46) 4−70−24

ООО «РемЭкс» (46) 5−44−56 — аварийная служба, (46) 5−47−49) — в рабочее время

ООО «УК «Управдом» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40

ООО «УК «Мастер Дон» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40

ООО «Эталон» 8−960−611−93−52

ООО «Планета комфорта» 8−950−922−98−77, 8−950−900−77−09

Дубенский район:

ООО «Союз» 8−953−968−07−19 (п. Дубна), 8−950−922−47−89 (с. Воскресенское), 112, 848732−2-12−82 — ЕДДС Дубенского района

МУП «Хороший дом+» 8 (4873) 22−17−42

МУП «Хороший дом» 8 (4873) 22−17−42

ООО «ТЭК» 8−953−966−80−66

Ефремовский район:

МУП «ГКС» 8 (4874) 16-19−24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8−48−741−6-66−43 — техотдел

ООО «Дома Красивомечья» 8−953−188−84−12 (круглосуточно), 8−41−741−6-69−20, 8−48−741−6-57−16, 6−24−88, 8−48−741−4-03−56

ООО «ЕУЖФ» 8−48−741−6-63−21

ООО «ЕУМКД» 8−953−184−12−03

МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8−48−741−98−374, 8−48−741−99−243, 8−48−741−99−363

Заокский район:

ООО «Базис» 38−55−82, 71−63−30

МУП «ЗСС» 8 (963) 225–05–05

МУП «МСС» 8 (4873) 45−71−16

Каменский район:

ООО «АКС» 8 (48744) 2−16−58

Кимовский район:

ООО «Гранит» 8−906−536−93−93,8−910−703−84−11

ЗАО «Жилсистема» 8−48735−576−25

ЗАО «Жилстрой» 8−48735−576−25

ООО « УК «Светлый город» 8−48735−5-98−27,8−909−262−02−80

Киреевский район:

ООО «НК-ГАРАНТ»

ООО «Жилищная компания» 8 (953) 422–16–40, 8 (952) 185–09–99

ООО «Городок» (54) 44−7-04

ООО «ТонКамСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17

ООО «КомСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17

ООО «УК «Единый город» 8 (953) 187–28–94, (62) 44−13

ООО «ВоСток-Сервис» 8 (961) 260–67–17

ООО «Надежда» 8 (950) 928–26–46

ООО «Атлант» 8 (930) 790–78–70

ООО « УК «Гарант Брусяновский» 8 (920) 272–22–20

Брусяновский» 8 (920) 272–22–20 ООО «Эдельвейс» 8 (950) 908–06–60, 8 (930) 799–99–32

ООО «ДомСтрой» (54) 4−55−90, 8 (960) 614–39–31

ООО «СпецТехМонтаж» 8 (920) 777–43–87

Куркинский район:

ООО «Ремонт» 8−48743−5-11−78, 8−960−619−21−29

р.п. Новогуровский:

МУП «Новогуровская управляющая компания» 8 (910) 150–02–90

Новомосковский район:

ООО «Комкорд+» 8 (953) 188–92–70, 8 (953) 190–06–63

ООО «ЖЭСК-I» (62) 2−41−90, (62) 3−57−67, 8 (906) 625–11–11, (62) 7−16−37, (62) 4−07−95

ООО «Паритет» (62) 4−42−17

ООО «Добродел» 8 (953) 183–63–36, (54) 4−07−95

ООО «НЖК» 8 (910) 940–61–77, 8 (919) 079–43–31

ООО «РСК «Надежный дом-2» (62) 6−27−64

ООО «ЖЭУ-7» (62) 6−08−98, (62) 6−02−47

ООО «Санэко» (62) 9−97−70

ООО «УК «СЕРВИС НС» (62) 7−37−19, (62) 7−00−19

ООО «Коммунальщик» 8 (953) 421–84–62

ООО «Жилфондсервис» (62) 7−25−18, (62) 4−07−95

ООО «СЖКО» (62) 9−01−93

ООО «НУК» 8 (963) 939–70–15

ООО «Умелые руки» 8 (963) 939–70–94, (62) 9−70−94

Одоевский район:

ООО «Управляющая компания «Одоевская» 4 (8763) 4-17−42

Плавский район:

ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)

ООО «Плавск МонолитСервис» 8−919−086−64−71

ООО «Лидер» 8 (48752) 2−28−00

Славный:

ООО «ЖСО» 8 (48733) 5-4565 аварийная служба/8−910−941−86−72 (с 8.00 до 17.00)

Суворовский район:

АО «Суворовский рынок» 8 (48763) 2−64−04

ООО «Сантехстрой» 2−01−02 (8−953−954−57−35 круглосуточно)

ООО «СКУ» 8 (48763) 2−63−03

ООО «Суворовская строительная компания плюс» 8−920−898−67−72

Тепло-Огаревский район:

ООО «ВТОРЭКО» 8−910−701−19−55

Узловский район:

ООО «УК «Жилфонд» 8−903−036−52−58 – гл. инженер Саютинский Виктор Евгеньевич, (848731) 5−83−70, 8−905−626−70−55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6−57−41,6−04−10, 8−909−264−10−48 – начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5−74−24 — Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)

ООО «Узловское ЖКХ» (848731) 5−02−18, 8−902−904−48−45, (848731) 5−02−19, 8−902−904−48−87,

ООО «УК «Бастион» 8−958−869−05−91 круглосуточно, 8−958−869−05−83 — ЖЭУ-1, 8−953−193−17−72 — ЖЭУ-2

ООО «УК «Профсервис» 8−903−039−52−05 — гл. инженер Каримов Тимур Владимирович, (848731) 6−42−02 – технический отдел

ООО «УК «Созыв» 8−902−849−92−82 — аварийная служба, 8−902−849−87−89 — ЖЭУ-1 пос. Майский, 8−902−849−92−58 — ЖЭУ-2 пос. Каменецкий, 8−902−849−94−57 — ЖЭУ-3 кв-л 5-я Пятилетка, 8−902−849−88−25 — ЖЭУ-4 г. Узловая

ООО «Жилтрест» (848731) 5−56−46, 8−980−728−38−91

Чернский район:

ООО «ГАРАНТ» 8−920−750−07−89

ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)

Щекинский район:

ООО «Спецсервис» 8−950−907−38−24/8−950−907−38−81 8−48751−79−3-50 с.п. Огаревка/8−950−907−35−24 п. Ломинцевский

ООО «Старатель» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС

ООО «Стройтехмонтаж» 8−920−777−43−87

ООО «Жилсервис и благоустройство» 8−48751−3-86−84

ООО «Эверест» 8−48751−5-14−16

ООО «Жилстройсервис» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС

ООО «УК «Крепость» г. Щекино 8−910−076−38−09/р.п. Первомайский п. Лазарево, с. Карамышево 8−48−751−9-00−12/г. Советск, пос. Ломинцевский 8−920−761−53−68

ООО «Жилстройхоз» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-01−10 офис/8−910−154−98−99 зам. генерального директора

ООО «Мой дом» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора

ООО «ЖилКомСфера» 8−920−748−41−48/8−950−928−81−71

ООО «Наш город» 8−920−750−96−57

ООО «ЩУК» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора

ООО «Ремжилстрой» 8−950−901−22−24/8−48751−9-09−65

Ясногорский район: