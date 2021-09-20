Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области
Публикуем телефоны горячих линий по отопительному сезону.
Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.
В Туле работают горячие линии:
- главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;
- главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;
- главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;
- главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;
- главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;
- управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.
Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).
Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:
- ООО «Терра71», тел. 73−08−73;
- АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;
- АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;
- АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;
- ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;
- Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.
|
Название управляющей организации
|
Телефон горячей линии пуска отопления
|
Телефон АДС
|
ООО «УК № 1»
|
33−80−31
|
56−54−54
|
ООО УК «Аксиома»
|
50−52−60
|
56−54−54
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
70−13−25
|
73−01−08
|
ООО «УК «Аврора»
|
71−63−30
|
56−54−54
|
ООО «УК «Арсенал»
|
38−55−82
|
56−54−54
|
ООО «АСТЕК»
|
25−01−72, 70−17−01
|
56−54−54
|
ООО «АСС-Техник»
|
77−05−22
|
8−902−842−66−43
|
ООО «АДС Тулы»
|
52−40−11
|
56−54−54
|
ООО «Велиград»
|
8−920−788−97−71
|
8−920−788−97−71
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис»
|
40−55−80
|
8−915−787−57−74
|
ООО «УК «ГАММА»
|
58−95−55
|
71−61−16
|
ООО «УК «Горизонт»
|
52−02−53, 52−52−63
|
56−54−54
|
ООО «ДВИЖЕНИЕ»
|
8−953−199−47−51
|
8−953−963−49−94
|
ООО «УК «Домсервис»
|
52−15−51
|
52−52−72
|
ООО «УК «Домофонд»
|
41−24−51, 79−04−51
|
79−04−51, 41−24−51
|
ООО «Евросити»
|
71−77−74
|
ООО «Жилищная Управляющая Компания»
|
43−86−69
|
56−54−54
|
ООО «Жилцентр»
|
25−00−25
|
25−00−25
|
ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»
|
25−00−25
|
25−00−25
|
ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы
|
56−51−12 56−47−33
|
56−54−54
|
ООО «Жилищно-строительная Компания»
|
21−20−65
|
56−54−54
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)
|
71−71−63
|
71−71−63
|
ООО «УК «ЗеленГрадъ»
|
70−13−25
|
73−01−08
|
ООО «Инверсия +»
|
8−953−960−29−01
|
8−953−963−49−94
|
ООО «УК «Индустрия Сервиса»
|
8−963−934−01−03,
|
8−963−934−01−03
|
ООО «Инженер Про»
|
72−52−75, 72−56−60
|
72−53−27, 8−920−740−07−70
|
ООО «Инженер Про Центр»
|
72−52−75, 72−56−60
|
72−53−27, 8−920−740−07−70
|
ООО «УК «Квартал»
|
70−06−26 8−910−940−83−44
|
56−54−54
|
ООО «Косогорец»
|
58−74−01
|
56−54−54
|
ООО «Группа компаний «Кит»
|
79−23−03
|
56−54−54
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
8−920−275−67−69
|
56−54−54
|
ООО «УК «Комфорт»
|
52−00−07
|
52−00−07
|
ООО «Комфортсервис»
|
72−55−40
|
8−999−782−64−56
|
ООО «УК «Левобережный»
|
71−46−35
|
8−950−906−88−61 (Кутузова);
|
ООО «Лучший Дом»
|
77−32−51
|
8−967−431−68−50
|
ООО «УК «Левша»
|
77−00−88
|
56−54−54
|
ООО «УК «Лига ЖКХ»
|
71−01−22; 71−01−23;
|
56−54−54
|
ООО «Лад»
|
50−52−60
|
56−54−54
|
ООО «Магистраль»
|
55−10−04; 55−14−54
|
8−962−274−85−85
|
ООО «УК «Мясново»
|
71−66−42
|
56−54−54; 71−66−62
|
ООО «УК «Мастер-Сервис»
|
58−74−76
|
56−54−54
|
ООО «Межмуниципальная управляющая компания»
|
21−63−61
|
52−40−10
|
ООО «УК «Наш Дом»
|
71−11−97
|
8−967431−68−50
|
ООО «Новая УК»
|
72−36−01
|
8−930−790−27−27
|
ООО «УК «Новострой»
|
75−38−88
|
8−902−696−22−20
|
ООО «Новострой-71»
|
52−55−11
|
52−55−11 (круглосуточно)
|
ООО «Новый город»
|
52−40−20
|
56−54−54
|
ООО «УК «Новый коммунальный путь»
|
52−48−90
|
52−48−90
|
ООО «УК «Новые Черемушки»
|
8−910−158−70−89
|
56−54−54 — телефон аварийной службы;
|
ООО «УК «Новое время»
|
58−10−00
|
56−54−54
|
ООО «Новые Технологии Комфорта»
|
38−58−41
|
56−54−54
|
ООО «Оружейная Столица»
|
52−37−03
|
52−52−72
|
ООО «Оружейная слобода»
|
58−84−08
|
56−54−54
|
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «Плехановская УК»
|
75−20−68
|
8−958−663−89−86
|
ООО «УК «Подъем»
|
25−07−02
|
25−07−02
|
ООО «УК «ПОДЪЕМ ДОМ»
|
25−07−02
|
25−07−02
|
ООО «УК «Ресурс»
|
58−25−35;50−73−03
|
56−54−54
|
ООО «Развитие Сервис»
|
52−39−72; 38−49−37
|
56−54−54
|
ООО «РСК-71»
|
38−52−69
|
28−52−69, 56−54−54
|
ОАО фирма «РЭМС»
|
40−85−85
|
40−22−22
|
ООО «УК «Родной дом»
|
8−920−272−80−08
|
56−54−54
|
ООО «Согласие»
|
52−52−80
|
71−61−16
|
ООО «УК «Современник»
|
79−22−77
|
56−54−54 до 01.10.2021,
|
ООО «Союз»
|
8−953−438−23−01
|
8−950−904−36−47
|
ООО «Свои»
|
71−00−99
|
56−54−54
|
ООО «Свой дом»
|
52−27−06
|
56−54−54
|
ООО «
|
8−950−901−22−91,
|
8−950−900−90−67
|
ООО «Спектр»
|
70−05−64, 71−78−59, 71−60−89
|
56−54−54
|
ООО «Смарт-Сервис»
|
75−38−88
|
8−902−696−22−20
|
ООО «СтройМАКС»
|
70−20−29
|
52−52−72, 52−00−07
|
ООО «СпецСтрой»
|
71−46−35
|
8−950−906−88−61 (Кутузова);
|
ООО «СЭЖФ» (Служба эксплуатации жилищного фонда)
|
40−82−03,
|
40−22−22
|
ООО «УК «Светлый дом»
|
52−03−62, 52−60−02
|
56−54−54
|
ООО «СтройТехМонтаж»
|
8−920−777−43−87
|
56−54−54 8−920−777−43−87
|
ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)
|
76−10−61
|
58−02−80
|
ООО «УК «Твой Управляющий»
|
71−06−21
|
8−915−782−35−90
|
ООО «УК «ТЕМП»
|
77−04−43
|
56−54−54
|
ООО «ТРИС»
|
79−00−02
|
8−930−797−42−69,
|
ООО «Управляющая компания «Тулица»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «УК» ТОКТО»
|
71−71−92
|
56−54−54
|
ООО «Тульская городская управляющая компания»
|
75−34−02 — пн.-чт. с 08−00 до 16−00;
|
71−78−80
|
ООО «Тульский техник»
|
30−47−92, 38−50−59
|
8−920−790−03−00
|
ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом»
|
55−14−54
|
8−962−274−85−85
|
ООО «
|
58−89−41
|
58−73−68, 8−953−952−12−75
|
ООО «Тульская эксплуатационная компания»
|
38−46−33
|
56−54−54
|
ООО «УютДом»
|
70−41−41
|
52−00−07
|
ООО «УК «Управ-Сити»
|
58−07−78
|
56−54−54
|
ООО «Фаворит»
|
70−40−34
|
56−54−54
|
ООО «Феникс»
|
55−14−54
|
8−903−844−11−77
|
ООО «УК «Центральная»
|
71−65−73
|
71−68−50
|
ООО «УК «Чистый город»
|
70−29−60, 70−17−29
|
8−910−588−91−93,
|
ООО «УК «Эталон»
|
8−953−194−77−87
|
8−953−194−77−87
|
ООО «Этажи»
|
23−95−22
|
56−54−54
|
ООО «Управляющая компания «Южная»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «ЭЛИТ ДОМ»
|
71−74−77
|
71−77−20
Алексинский район:
- ООО «Правый берег» 6−78−67, сельхозтехника 6−41−57, АДС 4−79−67, 8 (953) 440–38–62,
- ООО «Левый берег» 2–19–30, 8 (960) 609–34–02, 8 (920) 748–14–61
- МКП «АРЦКО» 8−48753−4-08−04, 8−905−112−62−10, 8−950−903−19−97
- ООО «Горушки» 8 (910) 700–53–48
- ООО «Открытие» 8 (910) 164–69–92
- ООО «Лига ЖКХ (ТАУЭР)» 8 (905) 119–86–97
Арсеньевский район:
- ООО «УК «РОСТОКИ» 8−903−697−70−07 круглосуточно/8 (48733) 5–28−03 (с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00)
Белевский район:
- ООО «Жилкомсервис» 8−950−907−02−61
- МУП МО г. Белев Белевского района БКХ 8−48742−4-10−80
Богородицкий район:
- ООО «Гарант» 8−903−842−73−28.
-
ООО «
УК Богородицкогорайона» 8−48761−2-31−94.
- ООО «УК ЖКХ» 8−487−61−9-15−37
Веневский район:
- ЗАО «Грицовский коммунальщик» 8−953−196−46−05
-
МУП «
УО МО Веневскийрайон» 8−952−017−32−25, диспетчер 8−902−846−12−46
Воловский район:
- ООО «УК «Воловское» 8−903−840−52−69, 8−905−112−63−81
МО Донской:
- ООО «УК «ДЕЗ» (46) 4−70−24
- ООО «РемЭкс» (46) 5−44−56 — аварийная служба, (46) 5−47−49) — в рабочее время
- ООО «УК «Управдом» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40
- ООО «УК «Мастер Дон» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40
- ООО «Эталон» 8−960−611−93−52
- ООО «Планета комфорта» 8−950−922−98−77, 8−950−900−77−09
Дубенский район:
- ООО «Союз» 8−953−968−07−19 (п. Дубна), 8−950−922−47−89 (с. Воскресенское), 112, 848732−2-12−82 — ЕДДС Дубенского района
- МУП «Хороший дом+» 8 (4873) 22−17−42
- МУП «Хороший дом» 8 (4873) 22−17−42
- ООО «ТЭК» 8−953−966−80−66
Ефремовский район:
- МУП «ГКС» 8 (4874) 16-19−24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8−48−741−6-66−43 — техотдел
- ООО «Дома Красивомечья» 8−953−188−84−12 (круглосуточно), 8−41−741−6-69−20, 8−48−741−6-57−16, 6−24−88, 8−48−741−4-03−56
- ООО «ЕУЖФ» 8−48−741−6-63−21
- ООО «ЕУМКД» 8−953−184−12−03
- МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8−48−741−98−374, 8−48−741−99−243, 8−48−741−99−363
Заокский район:
- ООО «Базис» 38−55−82, 71−63−30
- МУП «ЗСС» 8 (963) 225–05–05
- МУП «МСС» 8 (4873) 45−71−16
Каменский район:
- ООО «АКС» 8 (48744) 2−16−58
Кимовский район:
- ООО «Гранит» 8−906−536−93−93,8−910−703−84−11
- ЗАО «Жилсистема» 8−48735−576−25
- ЗАО «Жилстрой» 8−48735−576−25
-
ООО «
УК «Светлыйгород» 8−48735−5-98−27,8−909−262−02−80
Киреевский район:
- ООО «НК-ГАРАНТ»
- ООО «Жилищная компания» 8 (953) 422–16–40, 8 (952) 185–09–99
- ООО «Городок» (54) 44−7-04
- ООО «ТонКамСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17
- ООО «КомСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17
- ООО «УК «Единый город» 8 (953) 187–28–94, (62) 44−13
- ООО «ВоСток-Сервис» 8 (961) 260–67–17
- ООО «Надежда» 8 (950) 928–26–46
- ООО «Атлант» 8 (930) 790–78–70
-
ООО «
УК «ГарантБрусяновский» 8 (920) 272–22–20
- ООО «Эдельвейс» 8 (950) 908–06–60, 8 (930) 799–99–32
- ООО «ДомСтрой» (54) 4−55−90, 8 (960) 614–39–31
- ООО «СпецТехМонтаж» 8 (920) 777–43–87
Куркинский район:
- ООО «Ремонт» 8−48743−5-11−78, 8−960−619−21−29
р.п. Новогуровский:
- МУП «Новогуровская управляющая компания» 8 (910) 150–02–90
Новомосковский район:
- ООО «Комкорд+» 8 (953) 188–92–70, 8 (953) 190–06–63
- ООО «ЖЭСК-I» (62) 2−41−90, (62) 3−57−67, 8 (906) 625–11–11, (62) 7−16−37, (62) 4−07−95
- ООО «Паритет» (62) 4−42−17
- ООО «Добродел» 8 (953) 183–63–36, (54) 4−07−95
- ООО «НЖК» 8 (910) 940–61–77, 8 (919) 079–43–31
- ООО «РСК «Надежный дом-2» (62) 6−27−64
- ООО «ЖЭУ-7» (62) 6−08−98, (62) 6−02−47
- ООО «Санэко» (62) 9−97−70
- ООО «УК «СЕРВИС НС» (62) 7−37−19, (62) 7−00−19
- ООО «Коммунальщик» 8 (953) 421–84–62
- ООО «Жилфондсервис» (62) 7−25−18, (62) 4−07−95
- ООО «СЖКО» (62) 9−01−93
- ООО «НУК» 8 (963) 939–70–15
- ООО «Умелые руки» 8 (963) 939–70–94, (62) 9−70−94
Одоевский район:
- ООО «Управляющая компания «Одоевская» 4 (8763) 4-17−42
Плавский район:
- ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)
- ООО «Плавск МонолитСервис» 8−919−086−64−71
- ООО «Лидер» 8 (48752) 2−28−00
Славный:
- ООО «ЖСО» 8 (48733) 5-4565 аварийная служба/8−910−941−86−72 (с 8.00 до 17.00)
Суворовский район:
- АО «Суворовский рынок» 8 (48763) 2−64−04
- ООО «Сантехстрой» 2−01−02 (8−953−954−57−35 круглосуточно)
- ООО «СКУ» 8 (48763) 2−63−03
- ООО «Суворовская строительная компания плюс» 8−920−898−67−72
Тепло-Огаревский район:
- ООО «ВТОРЭКО» 8−910−701−19−55
Узловский район:
- ООО «УК «Жилфонд» 8−903−036−52−58 – гл. инженер Саютинский Виктор Евгеньевич, (848731) 5−83−70, 8−905−626−70−55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6−57−41,6−04−10, 8−909−264−10−48 – начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5−74−24 — Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)
- ООО «Узловское ЖКХ» (848731) 5−02−18, 8−902−904−48−45, (848731) 5−02−19, 8−902−904−48−87,
- ООО «УК «Бастион» 8−958−869−05−91 круглосуточно, 8−958−869−05−83 — ЖЭУ-1, 8−953−193−17−72 — ЖЭУ-2
- ООО «УК «Профсервис» 8−903−039−52−05 — гл. инженер Каримов Тимур Владимирович, (848731) 6−42−02 – технический отдел
- ООО «УК «Созыв» 8−902−849−92−82 — аварийная служба, 8−902−849−87−89 — ЖЭУ-1 пос. Майский, 8−902−849−92−58 — ЖЭУ-2 пос. Каменецкий, 8−902−849−94−57 — ЖЭУ-3 кв-л 5-я Пятилетка, 8−902−849−88−25 — ЖЭУ-4 г. Узловая
- ООО «Жилтрест» (848731) 5−56−46, 8−980−728−38−91
Чернский район:
- ООО «ГАРАНТ» 8−920−750−07−89
- ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)
Щекинский район:
- ООО «Спецсервис» 8−950−907−38−24/8−950−907−38−81 8−48751−79−3-50 с.п. Огаревка/8−950−907−35−24 п. Ломинцевский
- ООО «Старатель» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС
- ООО «Стройтехмонтаж» 8−920−777−43−87
- ООО «Жилсервис и благоустройство» 8−48751−3-86−84
- ООО «Эверест» 8−48751−5-14−16
- ООО «Жилстройсервис» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС
- ООО «УК «Крепость» г. Щекино 8−910−076−38−09/р.п. Первомайский п. Лазарево, с. Карамышево 8−48−751−9-00−12/г. Советск, пос. Ломинцевский 8−920−761−53−68
- ООО «Жилстройхоз» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-01−10 офис/8−910−154−98−99 зам. генерального директора
- ООО «Мой дом» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора
- ООО «ЖилКомСфера» 8−920−748−41−48/8−950−928−81−71
- ООО «Наш город» 8−920−750−96−57
- ООО «ЩУК» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора
- ООО «Ремжилстрой» 8−950−901−22−24/8−48751−9-09−65
Ясногорский район:
- ООО «УК «ЯЖС» 8 (910) 582–60–62 с 8.00 до 17.00, 8 (919) 081–91–53 круглосуточно
- ООО «Инженер Про Центр» 8 (4876) 62–51–34, 8 (920) 740–07–70, 8 (4872) 72–53–27.