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Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области
Фото pixabay.com.

Куда звонить, если нет отопления? Список телефонов по Туле и области

Публикуем телефоны горячих линий по отопительному сезону.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

тула

В Туле работают горячие линии:

  • главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;
  • главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;
  • главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;
  • главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;
  • главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;
  • управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

  • ООО «Терра71», тел. 73−08−73;
  • АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;
  • АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;
  • АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;
  • ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;
  • Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.
Телефоны УК

Название управляющей организации

Телефон горячей линии пуска отопления

Телефон АДС

ООО «УК № 1»

33−80−31

56−54−54

ООО УК «Аксиома»

50−52−60

56−54−54

ООО «Апрель-Менеджмент»

70−13−25

73−01−08

ООО «УК «Аврора»

71−63−30

56−54−54

ООО «УК «Арсенал»

38−55−82

56−54−54

ООО «АСТЕК»

25−01−72, 70−17−01

56−54−54

ООО «АСС-Техник»

77−05−22

8−902−842−66−43

ООО «АДС Тулы»

52−40−11

56−54−54

ООО «Велиград»

8−920−788−97−71

8−920−788−97−71

ООО «Внешстрой-Коммунсервис»

40−55−80

8−915−787−57−74

ООО «УК «ГАММА»

58−95−55

71−61−16

ООО «УК «Горизонт»

52−02−53, 52−52−63

56−54−54

ООО «ДВИЖЕНИЕ»

8−953−199−47−51

8−953−963−49−94

ООО «УК «Домсервис»

52−15−51

52−52−72

ООО «УК «Домофонд»

41−24−51, 79−04−51

79−04−51, 41−24−51

ООО «Евросити»

71−77−74

71−77−74

ООО «Жилищная Управляющая Компания»

43−86−69

56−54−54

ООО «Жилцентр»

25−00−25

25−00−25

ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»

25−00−25

25−00−25

ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы

56−51−12 56−47−33

56−54−54

ООО «Жилищно-строительная Компания»

21−20−65

56−54−54

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)

71−71−63

71−71−63

ООО «УК «ЗеленГрадъ»

70−13−25

73−01−08

ООО «Инверсия +»

8−953−960−29−01

8−953−963−49−94

ООО «УК «Индустрия Сервиса»

8−963−934−01−03,
8−930−074−04−71

8−963−934−01−03

ООО «Инженер Про»

72−52−75, 72−56−60

72−53−27, 8−920−740−07−70

ООО «Инженер Про Центр»

72−52−75, 72−56−60

72−53−27, 8−920−740−07−70

ООО «УК «Квартал»

70−06−26 8−910−940−83−44

56−54−54

ООО «Косогорец»

58−74−01

56−54−54

ООО «Группа компаний «Кит»

79−23−03

56−54−54

ООО «Кировский» г. Тула

8−920−275−67−69

56−54−54

ООО «УК «Комфорт»

52−00−07

52−00−07

ООО «Комфортсервис»

72−55−40

8−999−782−64−56

ООО «УК «Левобережный»

71−46−35

8−950−906−88−61 (Кутузова);
71−46−30
(Г. Маргелова);
8−920−788−97−71 (Левобережный)

ООО «Лучший Дом»

77−32−51

8−967−431−68−50

ООО «УК «Левша»

77−00−88

56−54−54

ООО «УК «Лига ЖКХ»

71−01−22; 71−01−23;
8−905−119−86−97

56−54−54

ООО «Лад»

50−52−60

56−54−54

ООО «Магистраль»

55−10−04; 55−14−54

8−962−274−85−85

ООО «УК «Мясново»

71−66−42

56−54−54; 71−66−62

ООО «УК «Мастер-Сервис»

58−74−76

56−54−54

ООО «Межмуниципальная управляющая компания»

21−63−61
(с 08−00 до 17−00)

52−40−10
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «Наш Дом»

71−11−97

8−967431−68−50

ООО «Новая УК»

72−36−01

8−930−790−27−27

ООО «УК «Новострой»

75−38−88

8−902−696−22−20

ООО «Новострой-71»

52−55−11

52−55−11 (круглосуточно)

ООО «Новый город»

52−40−20

56−54−54

ООО «УК «Новый коммунальный путь»

52−48−90

52−48−90

ООО «УК «Новые Черемушки»

8−910−158−70−89

56−54−54 — телефон аварийной службы;
8−903−840−58−81 — котельные и насосные

ООО «УК «Новое время»

58−10−00

56−54−54

ООО «Новые Технологии Комфорта»

38−58−41

56−54−54

ООО «Оружейная Столица»

52−37−03

52−52−72

ООО «Оружейная слобода»

58−84−08

56−54−54

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»

70−10−74

56−54−54

ООО «Плехановская УК»

75−20−68

8−958−663−89−86

ООО «УК «Подъем»

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «ПОДЪЕМ ДОМ»

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «Ресурс»

58−25−35;50−73−03

56−54−54

ООО «Развитие Сервис»

52−39−72; 38−49−37

56−54−54

ООО «РСК-71»

38−52−69

28−52−69, 56−54−54

ОАО фирма «РЭМС»

40−85−85

40−22−22

ООО «УК «Родной дом»

8−920−272−80−08

56−54−54

ООО «Согласие»

52−52−80
(с 08−00 до 20−00)

71−61−16

ООО «УК «Современник»

79−22−77

56−54−54 до 01.10.2021,
8−953−958−89−91 с 01.10.2021

ООО «Союз»

8−953−438−23−01

8−950−904−36−47

ООО «Свои»

71−00−99

56−54−54

ООО «Свой дом»

52−27−06

56−54−54

ООО «УК «Северная Мыза»

8−950−901−22−91,
8−920−780−22−55,
8−950−901−22−97,
8−953−443−39−11

8−950−900−90−67

ООО «Спектр»

70−05−64, 71−78−59, 71−60−89

56−54−54

ООО «Смарт-Сервис»

75−38−88

8−902−696−22−20

ООО «СтройМАКС»

70−20−29

52−52−72, 52−00−07

ООО «СпецСтрой»

71−46−35

8−950−906−88−61 (Кутузова);
71−46−30
(Г. Маргелова);
8−920−788−97−71 (Левобережный)

ООО «СЭЖФ» (Служба эксплуатации жилищного фонда)

40−82−03,
8−950−910−85−38

40−22−22

ООО «УК «Светлый дом»

52−03−62, 52−60−02

56−54−54

ООО «СтройТехМонтаж»

8−920−777−43−87

56−54−54 8−920−777−43−87

ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)

76−10−61

58−02−80

ООО «УК «Твой Управляющий»

71−06−21

8−915−782−35−90

ООО «УК «ТЕМП»

77−04−43

56−54−54

ООО «ТРИС»

79−00−02

8−930−797−42−69,
79−00−02, 56−54−54

ООО «Управляющая компания «Тулица»

70−10−74

56−54−54

ООО «УК» ТОКТО»

71−71−92

56−54−54

ООО «Тульская городская управляющая компания»

75−34−02 — пн.-чт. с 08−00 до 16−00;
75−34−02 — пт. с 08−00 до 16−00

71−78−80

ООО «Тульский техник»

30−47−92, 38−50−59

8−920−790−03−00

ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом»

55−14−54

8−962−274−85−85

ООО «УК «Тульский двор»

58−89−41

58−73−68, 8−953−952−12−75

ООО «Тульская эксплуатационная компания»

38−46−33

56−54−54

ООО «УютДом»

70−41−41

52−00−07

ООО «УК «Управ-Сити»

58−07−78

56−54−54

ООО «Фаворит»

70−40−34

56−54−54

ООО «Феникс»

55−14−54

8−903−844−11−77

ООО «УК «Центральная»

71−65−73

71−68−50

ООО «УК «Чистый город»

70−29−60, 70−17−29

8−910−588−91−93,
8−930−791−44−87

ООО «УК «Эталон»

8−953−194−77−87

8−953−194−77−87

ООО «Этажи»

23−95−22

56−54−54

ООО «Управляющая компания «Южная»

70−10−74

56−54−54

ООО «ЭЛИТ ДОМ»

71−74−77

71−77−20
Тульская область

Алексинский район:

  • ООО «Правый берег» 6−78−67, сельхозтехника 6−41−57, АДС 4−79−67, 8 (953) 440–38–62,
  • ООО «Левый берег» 2–19–30, 8 (960) 609–34–02, 8 (920) 748–14–61
  • МКП «АРЦКО» 8−48753−4-08−04, 8−905−112−62−10, 8−950−903−19−97
  • ООО «Горушки» 8 (910) 700–53–48
  • ООО «Открытие» 8 (910) 164–69–92
  • ООО «Лига ЖКХ (ТАУЭР)» 8 (905) 119–86–97

Арсеньевский район:

  • ООО «УК «РОСТОКИ» 8−903−697−70−07 круглосуточно/8 (48733) 5–28−03 (с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00)

Белевский район:

  • ООО «Жилкомсервис» 8−950−907−02−61
  • МУП МО г. Белев Белевского района БКХ 8−48742−4-10−80

Богородицкий район:

  • ООО «Гарант» 8−903−842−73−28.
  • ООО «УК Богородицкого района» 8−48761−2-31−94.
  • ООО «УК ЖКХ» 8−487−61−9-15−37

Веневский район:

  • ЗАО «Грицовский коммунальщик» 8−953−196−46−05
  • МУП «УО МО Веневский район» 8−952−017−32−25, диспетчер 8−902−846−12−46

Воловский район:

  • ООО «УК «Воловское» 8−903−840−52−69, 8−905−112−63−81

МО Донской:

  • ООО «УК «ДЕЗ» (46) 4−70−24
  • ООО «РемЭкс» (46) 5−44−56 — аварийная служба, (46) 5−47−49) — в рабочее время
  • ООО «УК «Управдом» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40
  • ООО «УК «Мастер Дон» (46) 7−26−40, 8−906−626−26−40
  • ООО «Эталон» 8−960−611−93−52
  • ООО «Планета комфорта» 8−950−922−98−77, 8−950−900−77−09

Дубенский район:

  • ООО «Союз» 8−953−968−07−19 (п. Дубна), 8−950−922−47−89 (с. Воскресенское), 112, 848732−2-12−82 — ЕДДС Дубенского района
  • МУП «Хороший дом+» 8 (4873) 22−17−42
  • МУП «Хороший дом» 8 (4873) 22−17−42
  • ООО «ТЭК» 8−953−966−80−66

Ефремовский район:

  • МУП «ГКС» 8 (4874) 16-19−24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8−48−741−6-66−43 — техотдел
  • ООО «Дома Красивомечья» 8−953−188−84−12 (круглосуточно), 8−41−741−6-69−20, 8−48−741−6-57−16, 6−24−88, 8−48−741−4-03−56
  • ООО «ЕУЖФ» 8−48−741−6-63−21
  • ООО «ЕУМКД» 8−953−184−12−03
  • МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8−48−741−98−374, 8−48−741−99−243, 8−48−741−99−363

Заокский район:

  • ООО «Базис» 38−55−82, 71−63−30
  • МУП «ЗСС» 8 (963) 225–05–05
  • МУП «МСС» 8 (4873) 45−71−16

Каменский район:

  • ООО «АКС» 8 (48744) 2−16−58

Кимовский район:

  • ООО «Гранит» 8−906−536−93−93,8−910−703−84−11
  • ЗАО «Жилсистема» 8−48735−576−25
  • ЗАО «Жилстрой» 8−48735−576−25
  • ООО «УК «Светлый город» 8−48735−5-98−27,8−909−262−02−80

Киреевский район:

  • ООО «НК-ГАРАНТ»
  • ООО «Жилищная компания» 8 (953) 422–16–40, 8 (952) 185–09–99
  • ООО «Городок» (54) 44−7-04
  • ООО «ТонКамСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17
  • ООО «КомСервис» 8 (953) 956–85–65, 8 (953) 957–54–70, 8 (920) 753–01–17
  • ООО «УК «Единый город» 8 (953) 187–28–94, (62) 44−13
  • ООО «ВоСток-Сервис» 8 (961) 260–67–17
  • ООО «Надежда» 8 (950) 928–26–46
  • ООО «Атлант» 8 (930) 790–78–70
  • ООО «УК «Гарант Брусяновский» 8 (920) 272–22–20
  • ООО «Эдельвейс» 8 (950) 908–06–60, 8 (930) 799–99–32
  • ООО «ДомСтрой» (54) 4−55−90, 8 (960) 614–39–31
  • ООО «СпецТехМонтаж» 8 (920) 777–43–87

Куркинский район:

  • ООО «Ремонт» 8−48743−5-11−78, 8−960−619−21−29

р.п. Новогуровский:

  • МУП «Новогуровская управляющая компания» 8 (910) 150–02–90

Новомосковский район:

  • ООО «Комкорд+» 8 (953) 188–92–70, 8 (953) 190–06–63
  • ООО «ЖЭСК-I» (62) 2−41−90, (62) 3−57−67, 8 (906) 625–11–11, (62) 7−16−37, (62) 4−07−95
  • ООО «Паритет» (62) 4−42−17
  • ООО «Добродел» 8 (953) 183–63–36, (54) 4−07−95
  • ООО «НЖК» 8 (910) 940–61–77, 8 (919) 079–43–31
  • ООО «РСК «Надежный дом-2» (62) 6−27−64
  • ООО «ЖЭУ-7» (62) 6−08−98, (62) 6−02−47
  • ООО «Санэко» (62) 9−97−70
  • ООО «УК «СЕРВИС НС» (62) 7−37−19, (62) 7−00−19
  • ООО «Коммунальщик» 8 (953) 421–84–62
  • ООО «Жилфондсервис» (62) 7−25−18, (62) 4−07−95
  • ООО «СЖКО» (62) 9−01−93
  • ООО «НУК» 8 (963) 939–70–15
  • ООО «Умелые руки» 8 (963) 939–70–94, (62) 9−70−94

Одоевский район:

  • ООО «Управляющая компания «Одоевская» 4 (8763) 4-17−42

Плавский район:

  • ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)
  • ООО «Плавск МонолитСервис» 8−919−086−64−71
  • ООО «Лидер» 8 (48752) 2−28−00

Славный:

  • ООО «ЖСО» 8 (48733) 5-4565 аварийная служба/8−910−941−86−72 (с 8.00 до 17.00)

Суворовский район:

  • АО «Суворовский рынок» 8 (48763) 2−64−04
  • ООО «Сантехстрой» 2−01−02 (8−953−954−57−35 круглосуточно)
  • ООО «СКУ» 8 (48763) 2−63−03
  • ООО «Суворовская строительная компания плюс» 8−920−898−67−72

Тепло-Огаревский район:

  • ООО «ВТОРЭКО» 8−910−701−19−55

Узловский район:

  • ООО «УК «Жилфонд» 8−903−036−52−58 – гл. инженер Саютинский Виктор Евгеньевич, (848731) 5−83−70, 8−905−626−70−55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6−57−41,6−04−10, 8−909−264−10−48 – начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5−74−24 — Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)
  • ООО «Узловское ЖКХ» (848731) 5−02−18, 8−902−904−48−45, (848731) 5−02−19, 8−902−904−48−87,
  • ООО «УК «Бастион» 8−958−869−05−91 круглосуточно, 8−958−869−05−83 — ЖЭУ-1, 8−953−193−17−72 — ЖЭУ-2
  • ООО «УК «Профсервис» 8−903−039−52−05 — гл. инженер Каримов Тимур Владимирович, (848731) 6−42−02 – технический отдел
  • ООО «УК «Созыв» 8−902−849−92−82 — аварийная служба, 8−902−849−87−89 — ЖЭУ-1 пос. Майский, 8−902−849−92−58 — ЖЭУ-2 пос. Каменецкий, 8−902−849−94−57 — ЖЭУ-3 кв-л 5-я Пятилетка, 8−902−849−88−25 — ЖЭУ-4 г. Узловая
  • ООО «Жилтрест» (848731) 5−56−46, 8−980−728−38−91

Чернский район:

  • ООО «ГАРАНТ» 8−920−750−07−89
  • ООО «Кульбит» 2−24−81 (2−24−00 круглосуточно)

Щекинский район:

  • ООО «Спецсервис» 8−950−907−38−24/8−950−907−38−81 8−48751−79−3-50 с.п. Огаревка/8−950−907−35−24 п. Ломинцевский
  • ООО «Старатель» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС
  • ООО «Стройтехмонтаж» 8−920−777−43−87
  • ООО «Жилсервис и благоустройство» 8−48751−3-86−84
  • ООО «Эверест» 8−48751−5-14−16
  • ООО «Жилстройсервис» 8−48751−9-05−90 офис/8−950−916−54−08 АДС
  • ООО «УК «Крепость» г. Щекино 8−910−076−38−09/р.п. Первомайский п. Лазарево, с. Карамышево 8−48−751−9-00−12/г. Советск, пос. Ломинцевский 8−920−761−53−68
  • ООО «Жилстройхоз» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-01−10 офис/8−910−154−98−99 зам. генерального директора
  • ООО «Мой дом» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора
  • ООО «ЖилКомСфера» 8−920−748−41−48/8−950−928−81−71
  • ООО «Наш город» 8−920−750−96−57
  • ООО «ЩУК» 8−905−626−16−46 аварийная служба/8−48751−9-05−06 офис/8−910−154−98−99 тех. директора
  • ООО «Ремжилстрой» 8−950−901−22−24/8−48751−9-09−65

Ясногорский район:

  • ООО «УК «ЯЖС» 8 (910) 582–60–62 с 8.00 до 17.00, 8 (919) 081–91–53 круглосуточно
  • ООО «Инженер Про Центр» 8 (4876) 62–51–34, 8 (920) 740–07–70, 8 (4872) 72–53–27.
Сюжет: Отопительный сезон-2021
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17 сентября, в 13:10, 93 3156 2
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:11 −2
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