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Юные спортсмены из Тульской области получили хоккейные тренажеры

Юные спортсмены из Тульской области получили хоккейные тренажеры

Передача тренажеров осуществлена в рамках спортивной программы «Хоккей-онлайн».

14 сентября Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» передал ряд хоккейных тренажеров (искусственный лед) юным спортсменам из Тулы.
 
14 тренажеров переданы в спортивную школу Олимпийского резерва Тульской области, 4 хоккейных тренажера переданы для тренировки ребят на ледовой арене «Тропик», 4 тренажера переданы в поселок Шварцевский.
 
Передача тренажеров осуществлена в рамках постоянно действующей спортивной программы «Хоккей-онлайн».
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