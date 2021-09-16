Юные спортсмены из Тульской области получили хоккейные тренажеры
Передача тренажеров осуществлена в рамках спортивной программы «Хоккей-онлайн».
14 сентября Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» передал ряд хоккейных тренажеров (искусственный лед) юным спортсменам из Тулы.
14 тренажеров переданы в спортивную школу Олимпийского резерва Тульской области, 4 хоккейных тренажера переданы для тренировки ребят на ледовой арене «Тропик», 4 тренажера переданы в поселок Шварцевский.
Передача тренажеров осуществлена в рамках постоянно действующей спортивной программы «Хоккей-онлайн».
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