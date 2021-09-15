Сергей Гребенщиков: «Утверждение статуса «дети войны» – лишь первый шаг»

На заседании Тульской областной Думы был принят закон Тульской области «О детях войны». Тульские справедливороссы добивались этого более семи лет.

– В год 80-летия начала Великой Отечественной войны и 45-летия присвоения Туле почетного звания «Город-герой» сделан первый шаг к законодательному закреплению статуса «дети войны», – отметил председатель Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской области, депутат областной Думы Сергей Гребенщиков. – Тульская область стала 32-м регионом России, в котором был принят соответствующий региональный закон.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» шла к этому давно – как на федеральном, так и на региональном уровне. Закрепить статус «дети войны» мы предлагали еще во времена руководства регионом Владимира Груздева, до Алексея Дюмина эта инициатива также неоднократно доносилась.

Когда в Тульской областной Думе седьмого созыва была создана фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», первым внесенным законопроектом стал проект закона Тульской области «О детях войны». Сегодня в Тульской области проживают 89 тысяч человек, относящихся к этой категории, за последние годы число «детей войны» сократилось на 55 тысяч человек. К сожалению, живых свидетелей тех грозных лет с каждым годом становится всё меньше – тех, кто видел войну и может рассказать о ней нам и нашим детям без прикрас.

Страна должна поблагодарить «детей войны», потому что они вместе с фронтовиками и тружениками тыла ковали Победу, работали наравне со взрослыми, теряли своих близких. Это очень важно, ведь народ, который не знает и не чтит свое прошлое, не имеет будущего.

Закон «О детях войны» был внесен депутатами практически всех фракций, нам удалось найти понимание и поддержку у всех. В первую очередь, это дань уважения нашим землякам, и было бы неправильно «перетягивать одеяло на себя», пытаясь заработать политические очки. Первый шаг мы сделали – статус «дети войны» законодательно закреплен в Тульской области. Теперь у «детей войны» есть право на внеочередное оказание им медицинской помощи, а также они имеют преимущества при приеме в социальных учреждениях.

Наша следующая задача – изыскать средства в областном бюджете для того, чтобы ввести материальные меры поддержки «детей войны». Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и депутаты приложат к этому все усилия!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.