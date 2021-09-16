Первая в ЦФО «Точка кипения Hi-Tech» открылась в Тульской области

Церемония открытия состоялась сегодня в Новомосковске. Участников предприятия поздравил министр промышленности и торговли Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов – Тульская область исторически промышленно очень развитый регион. Поэтому для нас очень важно совершенствовать процессы повышения производительности труда. В рамках нацпроекта «Производительность труда» мы активно занимаемся этим вопросом. Так, Туламашзавод занял второе место в России по приросту на 70% производительности труда. «Аэрозоль Новомосковск» – один из лидеров российского масштаба сегодня открывает центр рационализации – промышленную «Точку кипения Hi-Tech». Это будет коллаборация лучших идей, практик, которые позволят повысить технологичность процессов и повышению качества и конкурентности продукции.

На церемонии открытия Вячеслав Романов наградил промышленные предприятия – победителей регионального этапа конкурса «Лучших практик наставничества» и выразил уверенность, что тульский опыт наставничества будет полезен, интересен и востребован для всей страны.

«Аэрозоль Новомосковск» получил право на открытие «Точки кипения Hi-Tech» по итогам Всероссийского конкурса. Старт его был объявлен в первом квартале 2021 года Министерством промышленности и торговли совместно с Фондом развития промышленности Тульской области, Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Минэкономразвития и АНО «Платформа НТИ».

Заявки на участие в конкурсе подали более 60 российских компаний, из которых около 20 были допущены к защите концепций. В результате 15 из них получили право в 2021 году открыть флагманские Точки кипения Hi-Tech. В числе них и «Аэрозоль Новомосковск». Точка кипения Hi-Tech, открытая сегодня стала стала первой в Центральном федеральном округе и третьей в России.

Алексей Бирюлин – «Аэрозоль Новомосковск» – инновационное предприятие и в части управления персоналом, и в организации производственного процесса. Именно поэтому здесь можно организовать такое многоуровневое коммуникативное пространство. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее мероприятие даст мощный импульс для всех предприятий-участников, – добавил глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.

Цель нового направления национального проекта – мотивация работников на рационализаторскую деятельность. Участники «Точки кипения» будут проводить мозговые штурмы, делиться своими идеями и изучать новые техники производства.

Полина Бикбулатова, руководитель сети Точек кипения Hi-Tech АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»:

Полина Бикбулатова – Команда «Аэрозоль Новомосковск» достаточно сильная, она сможет развивать Точку кипения как инструмент управления изменениями и работы с инновациями. Вообще Точка кипения – это место, где создается сообщество рационализаторов и поселяются новые форматы работы, которые позволяют сотрудникам реализовывать свой внутренний потенциал. В Точке кипения вы не увидите стандартных лекций и примитивных семинаров, здесь живут современные формы: проектная, стратегическая сессия, воркшоп, практика по наставничеству и др. Работа Точки кипения Hi-Tech ООО «Аэрозоль Новомосковск» предполагает формирование внутри компании опорной замотивированной команды рационализаторов, понимающей стратегическую важность и вызовы для предприятий будущего, способной увеличивать эффективность бизнеса по разным направлениям и наращивать производительность труда.

Ключевая задача команды – подготовить рационализаторов будущего, способных как генерировать проекты развития и непрерывного улучшения, так и эффективно внедрять их в производственные цепочки компании. Работа команды будет направлена на тиражирование лучших производственных практик, решений и технологий, создание отраслевых стандартов автоматизации и цифровизации, поиск новых ниш для продвижения бизнеса, а также потенциальных партнеров, клиентов, инвесторов для предпринимательских проектов.

Создание Точек кипения Hi-Tech позволит предприятиям:

подключать своих сотрудников в дистанционном режиме к обучающим и акселерационным программам по тематике рационализаторства, открытым лекциям и экспертным дискуссиям по тематике высоких технологий, составляющих основу для прорывных улучшений на производстве;

перенимать новейшие форматы вовлечения сотрудников в тематику рационализаторства (хакатоны, командные интенсивы по решению производственных задач, воркшопы, аналитические сессии и проч.);

участвовать в промоплощадках по тиражированию лучших производственных практик, решений и технологий;

подключиться к диалогу о создании проверенных отраслевых стандартов автоматизации и цифровизации.

До конца 2021 года на базе Точки кипения Hi-Tech будут развернуты обучающие программы, позволяющие готовить кросс-функциональные команды рационализаторов.