новости
новости
Регистрация
По Туле накануне выборов ездят машины с партийной агитацией: законно ли это?

По Туле накануне выборов ездят машины с партийной агитацией: законно ли это?

С таким вопросом в редакцию Myslo обратились читатели. Давайте разбираться.

Накануне старта выборов в депутаты Государственной Думы на улицах Тулы замечены автомобили с символикой политических партий. Жители поинтересовались, законно ли это, ведь в последний день перед выборами вся агитация должна быть свернута.

Оказалось, всё в рамках закона. В этом году выборы будут проходить с 17 по 19 сентября, а при многодневном голосовании «День тишины», запрещающий агитацию накануне выборов, отменяется. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой в третьем чтении весной и уже вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
агитациявыборы в Госдумувыборы 2021предвыборная кампанияДень тишины
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тульской области стали чаще пользоваться безналом
Жители Тульской области стали чаще пользоваться безналом
Первая в ЦФО «Точка кипения Hi-Tech» открылась в Тульской области
Первая в ЦФО «Точка кипения Hi-Tech» открылась в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.