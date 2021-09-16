По Туле накануне выборов ездят машины с партийной агитацией: законно ли это?

Накануне старта выборов в депутаты Государственной Думы на улицах Тулы замечены автомобили с символикой политических партий. Жители поинтересовались, законно ли это, ведь в последний день перед выборами вся агитация должна быть свернута.

Оказалось, всё в рамках закона. В этом году выборы будут проходить с 17 по 19 сентября, а при многодневном голосовании «День тишины», запрещающий агитацию накануне выборов, отменяется. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой в третьем чтении весной и уже вступил в законную силу.