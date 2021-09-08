Тульские ученые разработали новую систему очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений

В Тульском государственном университете, вузе-участнике научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ», проходят лабораторные испытания и научные исследования, которые в первую очередь направлены на позитивные изменения качества жизни и окружающей среды.

Одно из таких исследований – проект по созданию препаратов природного происхождения, которые обеспечивают максимально высокую степень очистки водных и почвенных экосистем от нефти.

Мария Герцен, аспирант кафедры химии ТулГУ:

– У биокомпозиции большое преимущество перед существующими аналогами. Она отвечает всем требованиям экологической безопасности и полностью нивелирует возможность вторичного загрязнения. То есть после очистки вод или почвы нашими препаратами чистить эту среду будет уже не нужно, биокомпоненты расщепляют нефтепродукты на углекислый газ и воду.

Биокомпозиция состоит из гуминовых кислот – основных органических компонентов почвы и микроорганизмов деструкторов нефти природного происхождения. То есть никаких побочных веществ после очистки в воде и почвы не останется.

После окончания исследования ученые собираются получить патент на разработку. В дальнейшем биокомпозиция поможет очищать почву и воду от нефти и нефтепродуктов на крупных предприятиях и при ЧП. Сейчас вопрос актуален для всего мира, это показала, например, утечка дизельного топлива в Норильске.

Тульские ученые оценили разработку на реальных образцах. В почву с нефтепродуктами посадили одинаковые семена кресс-салата. В нижнем ряду в почву не добавляли биокомпозицию, во второй добавили разработанный учеными ТулГУ препарат, а в образцы верхнего ряда – гуминовые кислоты по отдельности. Результат поражает. Благодаря новой системе почва очистилась, в ней появились здоровые зеленые растения.

Олег Кравченко, и. о. ректора Тульского государственного университета:

– Для Тульского государственного университета очень важна поддержка молодых ученых, потому что это наше будущее. В университете существуют конкурсы, гранты ректора и премии, такие как «Лучший молодой преподаватель», «Лучший молодой ученый» и др.

В этом году мы открыли новое направление, когда набрали в аспирантуру ТулГУ ребят по целевому набору. Заказчиком выступил сам университет, те, кто пришли на целевое место должны будут заниматься наукой и после защиты диссертации работать в ТулГУ. Для таких ребят мы предусмотрели различные формы поддержки. Они должны устроиться на работу в университет на 0,25 ставки, чтобы с ранних лет заниматься и научно-педагогической деятельностью, уметь донести информацию. Есть и финансовые меры поддержки – выплата 5000 рублей каждому аспиранту, чтобы они могли посвящать научным исследованиям достаточно времени. Эти ребята – будущее университета и кадровый преподавательский резерв. Такие программы есть и в техническом, и в гуманитарном и в медицинском направлении.

Поддерживают молодых ученых и на уровне регионального правительства.

Антон Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике:

– Правительством Тульской области реализуется грантовая поддержка на разработку научных проектов. Мы уже провели заявочную компанию, в этом году у нас уже 200 заявок, годом ранее их было 145. При поддержке губернатора мера поддержки в виде грантов за последние 5 лет выросла в 5 раз, сейчас это 15 млн рублей областного бюджета. Исследования, которые проводят молодые ученые в лабораториях, в будущем позволят повысить эффективность реализации проектов, внедрения новейших материалов и технологий в наукоемкие промышленные отрасли Тульской области.

Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Тульская область – один из регионов, который активно реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Одна из главных целей нацпроекта – обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.