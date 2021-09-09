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В Туле сотрудники ДПС пришли на помощь автолюбительнице

В Туле сотрудники ДПС пришли на помощь автолюбительнице

Они заменили поврежденное колесо на автомобиле.

Утром 7 сентября в ходе надзора за дорожным движением на проспекте Ленина города Тулы сотрудники ДПС обнаружил автомобиль «Ниссан» с поврежденным колесом, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тульской области. Из-за вставшей машины на проспекте образовалась пробка.
 
Экипаж ДПС в составе Павла Яковлева и Павла Гапова незамедлительно оказал помощь автолюбительнице по замене колеса и пожелал счастливого пути, напомнив о необходимости соблюдения ПДД.
 
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ДПСпоменяли колесоТулапроспект ЛенинаУГИБДД УМВД России по Тульской области
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