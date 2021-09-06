День города в Туле: полная афиша
Праздник с размахом отметят 11 сентября.
Публикуем предварительную программу празднования Дня города.
11.00 — Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»
14.30 — Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
17.50 — Выступление солистов Международного музыкального фестиваля «OPERA BELLA»
19.30 — Выступление группы «ТРИ ИЮЛЯ»
20.00 — Праздничный концерт с участием артистов российской эстрады. Хедлайнер — группа #2Маши.
22.00 — Праздничный фейерверк
12.00 — Интерактивно-развлекательные площадки: мастер-классы по робототехнике, «Школа дронов», технопарк «Кванториум», клубы исторической реконструкции; выставка общественных проектов
Сцена на воде:
12.00 — Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области
18.00 — Праздничный концерт
19.00 — JAZZPORT ФЕСТИВАЛЬ (г. Москва)
Сцена на набережной:
14.00 — Праздничный концерт «Тула — Земля моя!»
12.00 — работа интерактивно-развлекательных площадок: спортивные игры, соревнования, игротека, чилл-зона, арт — объекты, молодежное пространство «ГАЗОН», детская анимация, стрит-арт граффити, танцевальный марафон, фудкорт.
Сцена:
12.00 — Музыкальный молодежный фестиваль: концерты творческих объединений молодежных центров, лауреатов фестивалей творчества работающей молодежи и Тульской студенческой весны, музыкального театра «Gorizont Entertainment», модный показ.
20.00 — Выступление Артема Качера, Oреn air и DJ — сэт.
22.00 — Праздничный фейерверк
11.00 — Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады»
11.00 — 22.00 — ярмарка тульских производителей «Фестиваль вкусов „Сделано в Тульской области“».
Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября на сцене ГКЗ и на территории «Ликерки Лофт».
16.00 — Спектакли, перфомансфы, шоу. Подробная программа появится позже на сайте «Театрального дворика» и в группе ВКонтакте.
12.00 — концерты и шоу, ярмарка мастеров, детские интерактивные площадки, АЙРО-карнавал, рок-концерт и «дневная батарея салютов»
Подробная программа на сайте «Тульских парков».
10.00 — «Виват, оружейная Тула!» — интерактивные костюмированные экскурсии
14.00 — «Стальные стражи в бою» — познавательно-стратегическая командная игра
15.00 — «Есть город в России с рабочими чудо-руками…» — творческие мастер-классы
21.50 — Светомузыкальное представление
Подробная программа на сайте музея.
Красноармейский проспект, 1
12.00 — книжные выставки, познавательные викторины и конкурсы, квесты и литературно-игровые программы, мастер-классы.
Подробная программа по ссылке.
12.00 — фестиваль Party Market — ярмарка локальных брендов Тулы, детская зона с чтением сказок и созданием анимационного ролика.
Подробная программа по ссылке.
Исторический центр города
7.30 — Полумарафон «Оружейная столица»
Старт и финиш на Казанской набережной