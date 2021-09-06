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День города в Туле: полная афиша

День города в Туле: полная афиша

Праздник с размахом отметят 11 сентября.

Публикуем предварительную программу празднования Дня города.

площадь ленина

11.00 — Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»

14.30 — Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

17.50 — Выступление солистов Международного музыкального фестиваля «OPERA BELLA»

19.30 — Выступление группы «ТРИ ИЮЛЯ»

20.00 — Праздничный концерт с участием артистов российской эстрады. Хедлайнер — группа #2Маши.

22.00 — Праздничный фейерверк

казанская набережная

12.00 — Интерактивно-развлекательные площадки: мастер-классы по робототехнике, «Школа дронов», технопарк «Кванториум», клубы исторической реконструкции; выставка общественных проектов

Сцена на воде:

12.00 — Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области

18.00 — Праздничный концерт

19.00 — JAZZPORT ФЕСТИВАЛЬ (г. Москва)

Сцена на набережной:

14.00 — Праздничный концерт «Тула — Земля моя!»

пролетарская набережная

12.00 — работа интерактивно-развлекательных площадок: спортивные игры, соревнования, игротека, чилл-зона, арт — объекты, молодежное пространство «ГАЗОН», детская анимация, стрит-арт граффити, танцевальный марафон, фудкорт.

Сцена:

12.00 — Музыкальный молодежный фестиваль: концерты творческих объединений молодежных центров, лауреатов фестивалей творчества работающей молодежи и Тульской студенческой весны, музыкального театра «Gorizont Entertainment», модный показ.

20.00 — Выступление Артема Качера, Oреn air и DJ — сэт.

22.00 — Праздничный фейерверк

крестовоздвиженская площадь

11.00 — Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады»

улица металлистов

11.00 — 22.00 — ярмарка тульских производителей «Фестиваль вкусов „Сделано в Тульской области“».

фестиваль «театральный дворик»

Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября на сцене ГКЗ и на территории «Ликерки Лофт».

16.00 — Спектакли, перфомансфы, шоу. Подробная программа появится позже на сайте «Театрального дворика» и в группе ВКонтакте.

тульские парки

12.00 — концерты и шоу, ярмарка мастеров, детские интерактивные площадки, АЙРО-карнавал, рок-концерт и «дневная батарея салютов»

Подробная программа на сайте «Тульских парков».

музей оружия

10.00 — «Виват, оружейная Тула!» — интерактивные костюмированные экскурсии

14.00 — «Стальные стражи в бою» — познавательно-стратегическая командная игра

15.00 — «Есть город в России с рабочими чудо-руками…» — творческие мастер-классы

21.50 — Светомузыкальное представление

Подробная программа на сайте музея.

библиофест «читай, тула!»

Красноармейский проспект, 1

12.00 — книжные выставки, познавательные викторины и конкурсы, квесты и литературно-игровые программы, мастер-классы.

Подробная программа по ссылке.

кластер «октава»

12.00 — фестиваль Party Market — ярмарка локальных брендов Тулы, детская зона с чтением сказок и созданием анимационного ролика.

Подробная программа по ссылке.

12 сентября

Исторический центр города

7.30 — Полумарафон «Оружейная столица»

Старт и финиш на Казанской набережной

 

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