В День города состоится премьера иммерсивного спектакля «Тульская русскошь»

Туляки исследуют старинную улицу Металлистов и почувствуют себя борцами за сохранение исторических памятников.

В субботу, 11 сентября, в 11.00, на Крестовоздвиженской площади состоится премьера иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» – историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей оживут в двухчасовом интерактивном спектакле-экскурсии.

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников Тулы.

Экскурсанты смогут познакомиться с легендарными личностями, оставившими свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий. Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.