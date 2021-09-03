новости
новости
Регистрация
На День города в Тулу приедет Бэтмобиль

На День города в Тулу приедет Бэтмобиль

Это один из четырех реально существующих экземпляров.

11 сентября на Крестовоздвиженской площади с 11.00 будет находиться уникальный Бэтмобиль, сообщили Myslo с пресс-службе городской администрации.
 
Бэтмобиль – транспортное средство одного из главных супергероев вселенной DC Comics, появится в Туле на локации автомобильного холдинга «КорсГрупп». За всю историю существования Бэтмена внешний облик его автомобиля много раз менялся. С приходом режиссера Кристофера Нолана в киноистории про Бэтмена началась новая эпоха, и Бэтмобилю пришлось претерпеть кардинальные изменения, став более брутальным.
 
В Тулу приедет один из четырех реально существующих экземпляров Бэтмобиля в мире. Все они из последнего фильма про Темного рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один – в США). Владелец из России приобрел Бэтмобиль в 2018 году в США и привез его в Москву.
 
В Бэтмобиле установлена система пневмоподвески, интегрирован электропривод дверей и кресел, появились тепловизор, бортовой компьютер на Android и бронированные стекла. Бэтмобиль приводит в движение 5-литровый мотор V8 от Mercedes мощностью в 502 л. с. Управляется Бэтмобиль с помощью джойстика. 
 
Кузов автомобиля изготовлен из трехмиллиметрового стеклопластика, за счет чего вес составляет всего 1,5 т. Боковых зеркал на авто нет, их функцию выполняют многочисленные камеры, установленные по периметру кузова. 
 

 

Сюжет: День города 2021
В День города туляки смогут бесплатно увидеть «Принцессу-генерала»
Культура
В День города туляки смогут бесплатно увидеть «Принцессу-генерала»
вчера, в 21:12, 29 1261 0
Что «Октава» приготовила тулякам ко Дню города: афиша мероприятий
Жизнь Тулы и области
Что «Октава» приготовила тулякам ко Дню города: афиша мероприятий
31 августа, в 20:00, 23 2059 -1
В День города на Пролетарской набережной выступит певец Артем Качер
Жизнь Тулы и области
В День города на Пролетарской набережной выступит певец Артем Качер
31 августа, в 15:52, 42 2570 -12
В Туле в День города выступит группа #2Маши
Жизнь Тулы и области
В Туле в День города выступит группа #2Маши
26 августа, в 10:55, 110 3932 -12
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапраздникДень городабэтмобиль
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Билеты на Кубок губернатора по волейболу в продаже на Myslo!
Билеты на Кубок губернатора по волейболу в продаже на Myslo!
Ефремовец избил спящего собутыльника, а тот проснулся и пырнул его ножом
Ефремовец избил спящего собутыльника, а тот проснулся и пырнул его ножом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.