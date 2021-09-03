На День города в Тулу приедет Бэтмобиль
Это один из четырех реально существующих экземпляров.
11 сентября на Крестовоздвиженской площади с 11.00 будет находиться уникальный Бэтмобиль, сообщили Myslo с пресс-службе городской администрации.
Бэтмобиль – транспортное средство одного из главных супергероев вселенной DC Comics, появится в Туле на локации автомобильного холдинга «КорсГрупп». За всю историю существования Бэтмена внешний облик его автомобиля много раз менялся. С приходом режиссера Кристофера Нолана в киноистории про Бэтмена началась новая эпоха, и Бэтмобилю пришлось претерпеть кардинальные изменения, став более брутальным.
В Тулу приедет один из четырех реально существующих экземпляров Бэтмобиля в мире. Все они из последнего фильма про Темного рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один – в США). Владелец из России приобрел Бэтмобиль в 2018 году в США и привез его в Москву.
В Бэтмобиле установлена система пневмоподвески, интегрирован электропривод дверей и кресел, появились тепловизор, бортовой компьютер на Android и бронированные стекла. Бэтмобиль приводит в движение 5-литровый мотор V8 от Mercedes мощностью в 502 л. с. Управляется Бэтмобиль с помощью джойстика.
Кузов автомобиля изготовлен из трехмиллиметрового стеклопластика, за счет чего вес составляет всего 1,5 т. Боковых зеркал на авто нет, их функцию выполняют многочисленные камеры, установленные по периметру кузова.
вчера, в 21:12, 29 1261 0
31 августа, в 20:00, 23 2059 -1
31 августа, в 15:52, 42 2570 -12
26 августа, в 10:55, 110 3932 -12
Другие статьи по темам