На День города в Тулу приедет Бэтмобиль

11 сентября на Крестовоздвиженской площади с 11.00 будет находиться уникальный Бэтмобиль, сообщили Myslo с пресс-службе городской администрации.

Бэтмобиль – транспортное средство одного из главных супергероев вселенной DC Comics, появится в Туле на локации автомобильного холдинга «КорсГрупп». За всю историю существования Бэтмена внешний облик его автомобиля много раз менялся. С приходом режиссера Кристофера Нолана в киноистории про Бэтмена началась новая эпоха, и Бэтмобилю пришлось претерпеть кардинальные изменения, став более брутальным.

В Тулу приедет один из четырех реально существующих экземпляров Бэтмобиля в мире. Все они из последнего фильма про Темного рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один – в США). Владелец из России приобрел Бэтмобиль в 2018 году в США и привез его в Москву.