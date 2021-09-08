Официальные лица поздравляют туляков с Днем города

В этом году День города состоится 11 сентября.



Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые туляки и жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области!

Тульская земля была и остается надежной опорой России. Это родина оружейников и мастеров, выдающихся, талантливых людей, истинных патриотов, которые ратными и трудовыми подвигами всегда прославляли свой край. Сегодня мы вместе храним наше культурное наследие. Создаем новые современные общественные пространства. Благоустраиваем парки и скверы, приводим в порядок мемориалы и памятники культуры. Открываем технопарки и спортивные объекты. Делаем всё, чтобы наши дети могли развивать свои таланты и способности, добиваться успехов в самых разных делах. Всё это возможно только благодаря вашему активному участию, неравнодушию, трудолюбию. Каждый из вас на своем месте вносит вклад в благополучие родной земли. Спасибо вам за искреннюю любовь к своей малой родине, за стремление делать наш край более красивым, ухоженным, комфортным для жизни. Желаю всем нам праздничного настроения, радости и добра! Развития и процветания городу-герою Туле и Тульской области!



Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава муниципального глава администрации

образования город Тула, города Тулы.

Уважаемые туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города поздравляем вас с 875-летием любимой Тулы и Днем Тульской области!

Наш город по праву гордится богатой и славной историей. Во все времена оружейная столица России оставалась надежным защитником Москвы с южных подступов и никогда не покорялась врагу.

В годы Великой Отечественной войны туляки показали пример мужества и героизма, не пропустив фашистов к рубежам столицы нашей Родины. В честь тех великих дней мы отмечаем 80-летие героической обороны Тулы и 45-летие присвоения нашему городу почетного звания «Город-герой».

Тульская земля – родина выдающихся конструкторов-оружейников, мастеров, великих писателей, спортсменов, ученых. Наши бренды – пряники, самовары, оружие, гармони – известны во всем мире. С каждым годом Тула становится красивее, уютнее и привлекает всё больше туристов.

Сегодня Тульская область динамично развивается. Все преобразования – благоустройство, модернизация улично-дорожной и транспортной сети, строительство социальных объектов, обустройство новых городских пространств – направлены на создание более комфортных и достойных условий для жизни.

Областная столица задает тон не только другим муниципальным образованиям региона, но и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах областных центров ЦФО. К судьбе нашего города причастен каждый житель. От нашей сплоченности, неравнодушия и активной позиции зависит его дальнейшее развитие и процветание.

Дорогие туляки! Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, дальнейших успехов и свершений на благо родного города! С праздником!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы.

Уважаемые земляки! Тульская областная Дума сердечно поздравляет вас с Днем Тульской области и Днем города Тулы, отмечающего в этом году 875-летие!



Эти праздники объединяют всех, кто живет на замечательной тульской земле, символизируют неразрывность прошлого и будущего нашей любимой малой родины.

Многие поколения туляков защищали свой край, строили города и села, создавая современный облик области и ее столицы – города Тулы. Мы гордимся нашими славными предками и с глубоким уважением храним память об их ратных и трудовых подвигах.

Сегодня Тула и Тульская область находятся на новом этапе своего развития, и уже современное поколение жителей края вписывает в их славную историю свои достижения.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и новых трудовых свершений на благо региона!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем города!

Это радостный праздник для всех, кто искренне любит Тулу, которая в этом году отмечает свое 875-летие.

Мы гордимся, что живем и трудимся в оружейной столице России. За последние несколько лет Тула заметно преобразилась. Всё больше туристов приезжают к нам на праздники и фестивали, посещают музеи и осматривают достопримечательности, увозя с собой незабываемые впечатления о нашем городе-герое, о людях, живущих на этой древней земле, – гостеприимных, но ни разу за всю историю не допустивших, чтобы сюда ступил вражеский сапог.

С давних времен Тула является центром инженерной мысли и южным форпостом, защищающим Москву от врагов. Сегодня мы пишем новую страницу истории своей малой родины. Машиностроители считают своим долгом откликаться на все добрые начинания, чтобы видеть, как становится краше родной город и счастливее люди, живущие в нем.

От души желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, мира и добра!



Илья Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

От имени коллектива Императорского Тульского оружейного завода и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем города и Тульской области!

Тульская область и город-герой Тула внесли заметный вклад в богатейшее историческое наследие нашего государства. Выдающиеся ученые, педагоги, литераторы, правоведы, культурные деятели и конструкторы прославили тульский край, способствовали процветанию и величию нашей страны. Мы чтим их память и воплощаем в жизнь их заветы, на их примере учимся преодолевать трудности и невзгоды.

Созданное тульскими оружейниками передовое вооружение служит гарантом мира, стабильности, независимости и безопасности России, вызывает уважение и почтение в мировом обществе.

От души желаем всем жителям Тульской области и города Тулы успехов, здоровья, счастья, мира и благополучия. А городу Туле – стабильности и тепла, процветания и развития, прирастать добрыми делами.



Борис Сокол,

президент химической компании «Щекиноазот».

Дорогие земляки! От коллектива компании «Щекиноазот» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Тульской области и Днем города-героя Тулы!

Эти праздники, любимые жителями нашего края разных поколений, от малышей до умудренных опытом ветеранов, возвращают нас к истокам тульской земли, заставляют снова говорить об огромном потенциале территории, обращаться к ее истории, традициям, корням, вспоминать героические события, славные победы, легендарных людей.

Люди... Всё начинается с них в судьбах компаний, региона, страны. Туляки – народ удивительный: мастеровой, настойчивый, хваткий, трудолюбивый, открытый всему новому, никогда не пасующий перед сложностями. Через тернии и преодоление наш край достигает настоящих высот в промышленности, социальной, научно-образовательной, культурной и многих других сферах, делает прорыв в развитии, производственном и технологическом прогрессе, в мирном и ратном труде.

Ни разу за всю свою историю не покорившаяся врагу Тула, красивый, цветущий град, в этом году отмечает свое 875-летие! Родина самоваров, пряников, прекрасных образцов вооружения – один из старейших городов России. И вместе с тем Тула молода, наполнена созидательной энергией своих жителей, устремлена в будущее, сегодня она все полнее раскрывает грани своего огромного потенциала.

Параллельно с Тулой курс на развитие всех форм общественной и экономической жизни держат районы области. Открываются высокотехнологичные заводы, растут жилые кварталы, благоустраиваются улицы, проспекты, скверы и парки, строятся школы, детские сады, спортивные комплексы и дома культуры…

Локомотивом промышленного роста Тульской области выступают крупные компании, которые внедряют инновации, предлагают актуальные решения в технологиях, бизнесе, управлении, решают социально значимые вопросы территории, создают новое и продвигают вперед отрасли народного хозяйства.

Многие туляки, целые династии, трудятся в «большой химии». В Щекинский район, где расположена наша компания, в середине прошлого века для работы на химическом заводе приехали сотни высококлассных специалистов из разных уголков страны, свою судьбу они связали с судьбой нашего региона. Сегодня их дети и внуки, туляки и приглашенные работники, трудятся в современной компании «Щекиноазот», реализующей масштабную стратегию развития. Предприятие вносит заметный вклад в благополучие тульского края.

А он продолжает вдохновлять нас своим размахом, особым колоритом, сочетанием развитой промышленности и удивительной природы, на новые свершения и победы. Напряженным трудом всего коллектива щекинских химиков при поддержке региональных, федеральных властей мы достойно встречаем очередное знаковое для нас событие – включение в эксплуатацию завода по выпуску метанола мощностью 500 тысяч тонн в год, этот проект выведет «Азот» в лидеры по данному продукту в России и Европе. А далее последуют наши новые мощные проекты. Верю, что наш регион, вопреки трудностям и внешним обстоятельствам, продолжит уверенное движение по траектории опережающего развития! От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, новых успехов в труде, профессионального развития! Пусть наш край год от года становится краше и перспективнее!



Николай Афанасьев,

генеральный директор строительной компании «Внешстрой».

Дорогие жители Тулы и области!

От души поздравляем вас с Днем города Тулы!

Тула – оружейный город с богатой историей и традициями. Нашему региону удается с каждым годом подниматься на новую ступень в развитии экономики и улучшения благосостояния жителей.

Ежегодно наш город преображается. Строятся дороги, новые дома, школы, детские сады, благоустраиваются дворовые территории. Это, конечно, благодаря заботе тех, кто искренне любит свою Родину. Пусть день города подарит вам радость и позитивные эмоции на весь год.

Пусть наша Тула растет и процветает!

С Днем города, дорогие земляки!