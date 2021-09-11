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Где тулякам в День города можно бесплатно припарковаться

Где тулякам в День города можно бесплатно припарковаться

Парковки расположены поблизости от мест проведения праздника.

Бесплатно припарковать машину можно будет:

  • вблизи Городского концертного зала (ул. Советская д. 2), вместимость — 197 машиномест;
  • вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16), вместимость — 80 машиномест;
  • вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1), вместимость — 96 машиномест;
  • по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость — 411 машиномест;
  • между улицами Союзной и Благовещенской, вместимость — 200 машиномест;
  • вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская д. 2), вместимость — 3 200 машиномест;
  • по ул. Пирогова (от ул. Советской до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость — 80 машиномест;
  • вблизи бывшего УГИБДД (ул. Советская д. 110, д. 73), вместимость -100 машиномест;
  • вблизи пересечения улиц Советской/Коминтерна, вместимость — 20 машиномест.

Общее количество парковочных мест — 4 384.

Сюжет: День города 2021
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