Где тулякам в День города можно бесплатно припарковаться
Парковки расположены поблизости от мест проведения праздника.
Бесплатно припарковать машину можно будет:
- вблизи Городского концертного зала (ул. Советская д. 2), вместимость — 197 машиномест;
- вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16), вместимость — 80 машиномест;
- вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1), вместимость — 96 машиномест;
- по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость — 411 машиномест;
- между улицами Союзной и Благовещенской, вместимость — 200 машиномест;
- вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская д. 2), вместимость — 3 200 машиномест;
- по ул. Пирогова (от ул. Советской до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость — 80 машиномест;
- вблизи бывшего УГИБДД (ул. Советская д. 110, д. 73), вместимость -100 машиномест;
- вблизи пересечения улиц Советской/Коминтерна, вместимость — 20 машиномест.
Общее количество парковочных мест — 4 384.
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